W Opolu pojawił się nietypowy automat, z którego można kupić świeże mleko prosto od krowy. Mlekomat został postawiony przez rolnika z Rzędowic Damiana Morcinka, od razu stał się lokalnym hitem - 120 litrów zostało wyprzedane w kilka godzin. Inicjatywa nabrała bardzo dużego rozgłosu i zainteresowania z całej Polski. „Niektórzy dzwonią, że mogą pomóc znaleźć miejsce w różnych miejscowościach” - powiedział Morcinek.
W Opolu na ul. Pużaka stanął mlekomat, który mieści w sobie 120 litrowych butelek mleka - świeże, niepasteryzowane i tłuste. Maszyna pojawiła się tam za sprawą Damiana Morcinka z Rzędowic. Młody rolnik od kilku lat prowadzi Rolniczy Handel Detaliczny, który na początku był działalnością dodatkową, ale z czasem stał się głównym źródłem utrzymania.
Kiedy byłem już przekonany do inwestycji, zacząłem szukać miejsca. Miejsce znalazłem, ale w trakcie realizacji miałem różne problemy. Ostatnią deską ratunku był kontakt z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. KOWR przeprowadził szereg rozmów i w ciągu tygodnia cały proces administracyjny związany z mlekomatem został zakończony
— powiedział w rozmowie z portalem tygodnik-rolniczy.pl.
Mlekomat cieszy się wielkim zainteresowaniem
Pod urządzeniem ustawiają się kolejki, a sam rolnik otrzymuje mnóstwo telefonów.
Niektórzy dzwonią, że mogą pomóc znaleźć miejsce w różnych miejscowościach. Pojawiają się prośby o otwarcie mlekomatów nie tylko w pobliżu, w województwie opolskim, ale nawet w zachodniopomorskim czy w podlaskim
— dodał Morcinka w rozmowie z portalem.
Mlekomat we Wrocławiu
Podobna inicjatywa zakończyła swoją działalność w 2016 roku we Wrocławiu. Wtedy mlekomat przy hali Tęcza został zamknięty ponieważ było to nieopłacalne.
Adam Bąkowski/tygodnik-rolniczy.pl
