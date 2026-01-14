Gołoledź, silny mróz i intensywne opady śniegu. IMGW prognozuje. SPRAWDŹ, których województw dotyczą ostrzeżenia!

  • Kraj
  • opublikowano:
Zaśnieżona droga w Grochowcach w powiecie przemyskim. W związku z zawiejami i zamieciami na Podkarpaciu panują bardzo trudne warunki jazdy / autor: PAP/Darek Delmanowicz
Zaśnieżona droga w Grochowcach w powiecie przemyskim. W związku z zawiejami i zamieciami na Podkarpaciu panują bardzo trudne warunki jazdy / autor: PAP/Darek Delmanowicz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem dla wschodniej Polski. IMGW ostrzegł też przed marznącymi opadami w południowej, centralnej i północnej części kraju oraz przed intensywnymi opadami śniegu na północnym wschodzie.

IMGW alarmuje

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla województwa podlaskiego, lubelskiego oraz części woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Obowiązują one do godz. 9 w środę.

Dla woj. świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego oraz części woj. małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu oraz mżawką powodującą gołoledź. Alerty obowiązują do godz. 15. w środę.

Instytut wydał również ostrzeżenia II stopnia przed opadami marznącymi dla woj. pomorskiego, kujawsko - pomorskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego. W tych częściach Polski wystąpią również słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Alerty obowiązują w środę do godz. 23.

IMGW wydał także ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na obszarze części woj. warmińsko - mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 14 w środę do godz. 2 w czwartek. Wystąpią opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

CZYTAJ TAKŻE:

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia! Te regiony czekają intensywne opady śniegu. Problemem będzie też mróz i gołoledź

Synoptycy ostrzegają. Czekają nas siarczyście mroźne noce. W części Polski temperatura ma spaść nawet do -17 stopni

Na tych lotniskach wznowiono pracę, którą wstrzymano przez gołoledź. Przewidywane są opóźnienia w odlotach i lądowaniach

Adam Kacprzak/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych