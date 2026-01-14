Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem dla wschodniej Polski. IMGW ostrzegł też przed marznącymi opadami w południowej, centralnej i północnej części kraju oraz przed intensywnymi opadami śniegu na północnym wschodzie.
IMGW alarmuje
IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla województwa podlaskiego, lubelskiego oraz części woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Obowiązują one do godz. 9 w środę.
Dla woj. świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego oraz części woj. małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu oraz mżawką powodującą gołoledź. Alerty obowiązują do godz. 15. w środę.
Instytut wydał również ostrzeżenia II stopnia przed opadami marznącymi dla woj. pomorskiego, kujawsko - pomorskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego. W tych częściach Polski wystąpią również słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Alerty obowiązują w środę do godz. 23.
IMGW wydał także ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na obszarze części woj. warmińsko - mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 14 w środę do godz. 2 w czwartek. Wystąpią opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.
Co oznaczają ostrzeżenia?
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
CZYTAJ TAKŻE:
— IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia! Te regiony czekają intensywne opady śniegu. Problemem będzie też mróz i gołoledź
— Synoptycy ostrzegają. Czekają nas siarczyście mroźne noce. W części Polski temperatura ma spaść nawet do -17 stopni
— Na tych lotniskach wznowiono pracę, którą wstrzymano przez gołoledź. Przewidywane są opóźnienia w odlotach i lądowaniach
Adam Kacprzak/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/750627-gololedz-mroz-i-intensywne-opady-sniegu-imgw-ostrzega
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.