Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed mrozem dla wschodniej części kraju oraz alerty I i II stopnia przed gołoledzią dla zachodu. Na południu Śląska i Małopolski prognozowane są intensywne opady śniegu, w związku z którymi wydane zostały ostrzeżenia I stopnia.
IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla województwa podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz wschodniej części Małopolski, Mazowsza i woj. warmińsko-mazurskiego.
W nocy z 12 na 13 i z 13 na 14 prognozuje się temperaturę minimalną od minus 18 st. C do minus 15 st. C. Lokalnie temperatura spadnie do minus 22 st. C. Natomiast temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od minus 10 st. C do minus 7 st. C, lokalnie minus 12 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. Ostrzeżenia te będą obowiązywały do godz. 9. w środę.
Dla województwa opolskiego, dolnośląskiego, oraz części woj. lubuskiego Instytut prognozuje ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu oraz mżawką powodującą gołoledź. Najwięcej opadów marznących należy spodziewać się między 2 a 7 rano we wtorek. Alerty zaczną obowiązywać we wtorek o godz. 1 nad ranem i potrwają do godz. 16.
Instytut wydał również ostrzeżenia II stopnia - także przed opadami marznącymi - dla zachodniej części woj. zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego i dla wschodniej części woj. lubuskiego. W tych częściach Polski również wystąpią słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia II stopnia zaczną obowiązywać 13 stycznia o godz. 1 nad ranem i potrwają do godz. 16. tego samego dnia.
Dla powiatów na południu woj. śląskiego i małopolskiego IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm. Alerty zaczną obowiązywać 13 stycznia nad ranem i pozostaną w mocy do godzin popołudniowych tego samego dnia.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
