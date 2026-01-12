Na stacji Wrocław Główny wiele pociągów spóźnionych jest nawet o ponad godzinę. Rekordzista - stan na godz. 13:50 - opóźniony jest o 263 minuty! Sytuacja ma związek z trudnymi warunkami pogodowymi.
Pociąg relacji Szczecin Główny - Przemyśl Główny ma już 263 minuty opóźnienia.
W związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów
— podano na Portalu Pasażera.
Wiele innych pociągów, które mają odjeżdżać ze stacji Wrocław Główny, również jest opóźniona - część z nich ma niewielkie opóźnienia, nie brakuje jednak i takich, które mają odjechać o ponad godzinę później niż to planowano.
Na przykład pociąg relacji Przemyśl Główny - Berlin Hbf opóźniony jest już o 88 minut, a pociąg Świnoujście Świnoujście - Przemyśl Główny o 117 minut. W tym ostatnim przypadku na Portalu Pasażera widnieje między innymi poniższa informacja.
Na odcinku od stacji Świnoujście do stacji Szczecin Główny pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie
— zaznaczono.
