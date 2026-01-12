Ogromne opóźnienia pociągów na stacji we Wrocławiu! Nawet 263 minuty. Ruch sparaliżowały silne opady śniegu i oblodzenia

  • Kraj
  • opublikowano:
autor: Fratria/screenshot radiozet.pl
autor: Fratria/screenshot radiozet.pl

Na stacji Wrocław Główny wiele pociągów spóźnionych jest nawet o ponad godzinę. Rekordzista - stan na godz. 13:50 - opóźniony jest o 263 minuty! Sytuacja ma związek z trudnymi warunkami pogodowymi.

Pociąg relacji Szczecin Główny - Przemyśl Główny ma już 263 minuty opóźnienia.

W związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów

— podano na Portalu Pasażera.

autor: screenshot portalpasazera.pl
autor: screenshot portalpasazera.pl

Wiele innych pociągów, które mają odjeżdżać ze stacji Wrocław Główny, również jest opóźniona - część z nich ma niewielkie opóźnienia, nie brakuje jednak i takich, które mają odjechać o ponad godzinę później niż to planowano.

Na przykład pociąg relacji Przemyśl Główny - Berlin Hbf opóźniony jest już o 88 minut, a pociąg Świnoujście Świnoujście - Przemyśl Główny o 117 minut. W tym ostatnim przypadku na Portalu Pasażera widnieje między innymi poniższa informacja.

Na odcinku od stacji Świnoujście do stacji Szczecin Główny pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie

— zaznaczono.

CZYTAJ TAKŻE:

Wstrzymany ruch, ogromne opóźnienia i odwołane pociągi. Paraliż na kolei! Zmiany rozkładu jazy niemal w każdej części Polski

Już wiedzą, że zarobią? Niemcy nie kryją radości z polskiego przetargu na pociągi. „Bardzo cieszą nas wiadomości od PKP Intercity”

tkwl/radiozet.pl/portalpasazera.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych