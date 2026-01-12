Zawał w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Po wielogodzinnej akcji ratunkowej uwolniono spod ziemi górnika. "Jego stan jest dobry"

Kopalnia Polkowice-Sieroszowice / autor: Andrzej Otrębski, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
9 stycznia w kopalni miedzi Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku doszło do zawału kamieni i skał. Jeden z górników - operator koparki - przez kilkanaście godzin był uwięziony pod ziemią. „Pracownik został bezpiecznie uwolniony z maszyny i obecnie znajduje się pod opieką lekarzy. Jego stan jest dobry, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo” - poinformował wczesnym rankiem w sobotę 10 stycznia rzecznik KGHM Polska Miedź Artur Nawecki.

Do zawału kamieni i skał na ładowarkę, w której znajdował się górnik, doszło w kopalni miedzi Polkowice-Sieroszowice w piątek 9 stycznia po godz. 16.

Mężczyzna znajduje się we wzmocnionej kabinie pojazdu. Jest przytomny i ratownicy mają z nim kontakt głosowy. Trwa akcja ratunkowa

— informował tego dnia wieczorem rzecznik KGHM Artur Nawecki.

Sukces akcji ratunkowej

Wczesnym rankiem 10 stycznia Nawecki poinformował, że akcja zakończyła się, a jej wynik jest pomyślny.

Pracownik został bezpiecznie uwolniony z maszyny i obecnie znajduje się pod opieką lekarzy. Jego stan jest dobry, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zgodnie z procedurami pracownik zostanie przewieziony do szpitala na obserwację

— napisał w przesłanym PAP komunikacie.

Jak podaje serwis e-legnickie.pl, przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.

Podsumowanie

9 stycznia w kopalni Polkowice-Sieroszowice doszło do zawału skał, w wyniku którego górnik został uwięziony pod ziemią. Po kilkunastogodzinnej akcji ratunkowej mężczyzna został bezpiecznie uwolniony, jego stan jest dobry, a przyczyny wypadku zbada specjalna komisja.

PAP/dobrewiadomosci.net/e-legnickie.pl/oprac. Joanna Jaszczuk

