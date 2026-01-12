Na warszawskim lotnisku Chopina policja interweniowała wczoraj w sprawie 29-letniej obywatelki Ukrainy, która oczekiwała na samolot do Zurychu. Kobieta miała na czole napis „bomba”. Za ten głupi „żart” Ukrainkę ukarano mandatem wysokości 500 zł.
Do zdarzenia doszło w niedzielę 11 stycznia na lotnisku Chopina.
Zgłoszenie dotyczyło 29-letniej obywatelki Ukrainy oczekującej na rejs do Zurychu, która poruszała się po pirsie pasażerskim z widocznym na czole napisem „bomba”. Informację o zdarzeniu przekazali pracownicy ochrony lotniska
— przekazała rzecznik komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.
Napis został wykonany „dla żartu”
Zareagowali funkcjonariusze Straży Granicznej.
Podróżna została pouczona o możliwości zastosowania wobec niej środków przymusu bezpośredniego w przypadku niewykonywania poleceń służbowych. Kobieta zachowywała się spokojnie, nie była agresywna i stosowała się do wydawanych poleceń
— zaznaczyła Bielec.
Kobieta została wylegitymowana oraz poddana szczegółowej kontroli osobistej i kontroli bagażu. Oświadczyła, że napis na czole wykonała szminką dla żartu.
Została ukarana mandatem w wysokości 500 zł. Nie poleciała też do Zurychu.
Podsumowanie
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/750488-glupi-zart-mlodej-ukrainki-zostala-zatrzymana-na-okeciu
