W Skajbotach (gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie) ma powstać farma fotowoltaczna. Mieszkańcy sprzeciwiają się takiej decyzji. „Widzimy, że tego typu inwestycje nie tylko degradują krajobraz, degradują przyrodę pięknej Warmii, ale także naruszają spokój życia mieszkańców. Liczymy, że te tereny, mówiąc wprost już o sołectwie Skajboty, będą przede wszystkim terenami właśnie o charakterze wykorzystania rolniczego, rekreacyjnego i zabudowy mieszkaniowej” - mówi lokalnej macrosatTV Mirosław Małkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie. Mieszkańcy i właściciele domków letniskowych zachęcają do podpisywania petycji.
Skajboty mogą poszczycić się urokliwymi krajobrazami, lokalnymi atrakcjami, jak np. farma alpak czy kameralna, urokliwa winnica, a nawet najpiękniej udekorowanym przystankiem autobusowym w Polsce. Teraz, na ogromnym polu przylegającym do lasu, ze stawem, w którym bobry mają swoje żeremie, piękną zieloną łąką, miałaby powstać farma fotowoltaiczna. Mieszkańcy i właściciele domków letniskowych sprzeciwiają się jej budowie. Dlaczego? Ponieważ nie chcą zablokowania rozwoju agroturystyki. Powstała specjalna petycja w tej sprawie.
Obwieszczenie dotyczące budowy farmy sołtys otrzymał od burmistrza gminy 5 stycznia. Czas na ewentualne uwagi dano mieszkańcom do 12 stycznia, czyli do dziś, a spotkanie z radnymi, mieszkańcami i sołtysami okolicznych wsi odbyło się w czwartek 8 stycznia. W zeszłym tygodniu mieszkańcy przygotowali także petycję.
Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty
— podkreślono w obwieszczeniu.
Petycja mieszkańców Skajbot
Zwracamy się do Państwa z dramatycznym apelem o powstrzymanie budowy ogromnej elektrowni fotowoltaicznej (4MW) wraz z magazynami energii na działce 96/13 w Skajbotach. To nie jest zwykła inwestycja – to wyrok dla naszego krajobrazu i lokalnej społeczności. Sprzeciwiamy się zamianie naszych unikalnych terenów w strefę przemysłową!
— czytamy w petycji utworzonej przez mieszkańców Skajbot.
Fotowoltaika, która jest ponoć tak bardzo ekologiczna, w tym przypadku okazuje się nie do końca ekologiczna.
Planowana budowa to cios w dom dla wilków, rysi, bielików, bobrów, rzekotki drzewnej, rzadkich czarnych pszczół i wielu innych stworzeń. Inwestycja zniszczy ekologiczne pastwiska i zagrozi ujęciom wody dla naszych zwierząt i gospodarstw
— podkreślono w tekście petycji.
Inne problemy wskazane w petycji to zagrożenie związane z oszpeceniem okolicy, a co za tym idzie - zablokowaniem rozwoju agroturystyki oraz obniżenie wartości lokalnych domów i ziemi.
Mieszkańcy wskazują również, że farma ma powstać zaledwie 50 m od domów
Obawiamy się hałasu, wpływu magazynów energii i paraliżu naszych domowych instalacji fotowoltaicznych, które już teraz ledwo współpracują z siecią
— czytamy.
Mieszkańcy obawiają się również, że gdy inwestor zakończy eksploatację farmy, zostaną po niej odpady i złom.
Nie pozwólmy zniszczyć Skajbot dla zysku jednostki! Nasza wieś to nasz dom, a nie poligon dla przemysłu. Żądamy poszanowania ładu przestrzennego i ochrony naszych praw jako sąsiadów
— czytamy.
„Takie inwestycje naruszają spokój życia mieszkańców”
Protesty mieszkańców i petycja (na zgłaszanie uwag do Obwieszczenia Burmistrza Barczewa, wywieszonego w Skajbotach przez sołtysa 5 stycznia dano tylko tydzień!) i petycja są nagłaśniane głównie w mediach społecznoościowych i nielicznych lokalnych portalach czy telewizjach.
O proteście mieszkańców informuje m.in. macrosatTV należąca do lokalnego dostawcy internetu i telewizji.
Mieszkańcy Skajbot sprzeciwiają się planowanej budowie elektrowni fotowoltaicznej. Farma o mocy 4 MW z możliwością budowy magazynów energii ma powstać na obrzeżach miejscowości, na obszarze 2 hektarów. 5 stycznia sołtys Skajbot otrzymał pismo z Urzędu Miejskiego w Barczewie, informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji firmy Optisol Sp. z o.o. z Gdyni. Mieszkańcy miejscowości oraz właściciele znajdujących się tam domów letniskowych uważają, że farma fotowoltaiczna zaburzy estetykę i charakter wsi, będzie szpecić piękno warmińskiego krajobrazu oraz będzie miała negatywny wpływ dla przyrody. Protest wspierają także mieszkańcy ościennych miejscowości oraz Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Barczewo Mieszkańców Skajbot można wesprzeć podpisując się pod petycją. O proteście mieszkańców Skajbot opowiemy również w środowym programie lokalnym TVK Macrosat
— czytamy w opisie nagrania.
Ten teren przylega do lasu. Jest to ogromne, piękne pole, na którym jest staw, w którym żeremie mają bobry. Piękna łąka, zielona, tętniąca życiem, tętniąca przyrodą
— mówi w rozmowie z lokalną telewizją mieszkanka Skajbot.
Widzimy, że tego typu inwestycje nie tylko degradują krajobraz, degradują przyrodę pięknej Warmii, ale także naruszają spokój życia mieszkańców. Liczymy, że te tereny, mówiąc tutaj wprost już o sołectwie Skajboty, będą przede wszystkim terenami właśnie o charakterze wykorzystania rolniczego, rekreacyjnego i zabudowy mieszkaniowej. Nie chcemy tutaj przemysłu
— podkreśla Mirosław Małkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie. Małkowski uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami, sołtysami okolicznych wsi oraz radnymi, które odbyło się 9 stycznia w Skajbotach.
Jak tłumaczy, gmina ma tereny przeznaczone na tego rodzaju inwestycje, jednak nie będą one lokowane w sołectwie Skajboty.
„Dziś to Skajboty, jutro - twoja okolica!”
Petycja jest udostępniana przez mieszkańców gminy Barczewo, wsi sąsiadujących ze Skajbotami, ale również samorządowców, sołtysów, radnych czy lokalnych działaczy.
Ten post kieruję do każdej osoby której warmińskie krajobrazy i natura są bliskie sercu, bo każdy z nas może być następny. Dziś to Skajboty. Jutro – Twoja okolica
— pisze mieszkanka Skajbot, której post został opublikowany na profilu Spotted Olsztyn na Facebooku.
Mieszkańcy sąsiedniego sołectwa Skajboty zwrócili się z prośbą o wsparcie w związku z planowaną budową dużej elektrowni fotowoltaicznej (4 MW) wraz z magazynami energii, zlokalizowanej bardzo blisko zabudowań mieszkalnych. Inwestycja budzi obawy dotyczące wpływu na krajobraz, przyrodę, rozwój agroturystyki oraz komfort życia mieszkańców. W odpowiedzi została przygotowana petycja, w której mieszkańcy Skajbot proszą o powstrzymanie tej inwestycji i poszanowanie ładu przestrzennego. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą okazać solidarność sąsiedzką i wesprzeć lokalną społeczność, do zapoznania się z petycją i – jeśli uznają to za zasadne – do jej podpisania
— napisała z kolei sołtys Wójtowa Beata Jakubiak, która uczestniczyła w spotkaniu z 8 stycznia.
Z komentarzy w mediach społecznościowych i z profili zaangażowanych mieszkańców i właścicieli domków letniskowych oraz agroturystyki wynika, że troska o Skajboty i ich piękną przyrodę łączy niezależnie od poglądów, wartości czy barw politycznych.
Podsumowanie
Mieszkańcy Skajbot (gm. Barczewo) sprzeciwiają się planowanej budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 4 MW z magazynami energii, która ma powstać blisko domów i terenów przyrodniczo cennych. Obawiają się degradacji krajobrazu, szkód dla przyrody, zahamowania rozwoju agroturystyki oraz spadku jakości życia i wartości nieruchomości. W odpowiedzi powstała petycja, a protest wspierają także samorządowcy i mieszkańcy okolicznych miejscowości.
