Opady śniegu i konieczność odśnieżania pasa startowego spowodowała utrudnienia w funkcjonowaniu Lotniska Chopina w Warszawie: samoloty PLL LOT z Bukaresztu i Stambułu skierowano do Poznania, część lotów jest opóźniona - poinformował w niedzielę wieczorem PAP Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska.
Intensywne opady śniegu sprawiają, że pas startowy musi być regularnie odśnieżany. W tym czasie samoloty czekające na lądowanie pozostają w tzw. holdingu, czyli krążą nad miastem. Dwa rejsowe samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT zostały skierowane do Poznania
— powiedział Rudzki.
Według informacji przekazanych PAP przez rzecznika PLL LOT Krzysztofa Moczulskiego, maszyny zostaną w Poznaniu zatankowane i wrócą z pasażerami na Lotnisko Chopina.
Ponadto ze względu na trudne warunki pogodowe, w niedzielę odwołany został wieczorny rejs samolotu PLL LOT z Warszawy do Zielonej Góry
— poinformował Moczulski.
Pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina mogą się spodziewać opóźnionych startów również ze względu na konieczność odladzania samolotów.
Odladzanie samolotu jest rutynową procedurą przeprowadzaną w czasie opadów śniegu czy silnych mrozów
— powiedział Piotr Rudzki z Lotniska Chopina.
Dodał, że trwająca kilkanaście minut procedura tzw. de-icingu, polegająca na usunięciu z samolotu śniegu i lodu za pomocą strumienia gorącej mieszaniny glikolu i wody, nie jest zaplanowana w rozkładzie lotów, więc jej przeprowadzenie automatycznie powoduje opóźnienie.
Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych - najwięcej w historii.
