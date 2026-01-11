Paraliż Lotniska Chopina w Warszawie. Samoloty PLL LOT z Bukaresztu i Stambułu skierowano do Poznania, część lotów jest opóźniona

  • Kraj
  • opublikowano:
Opady śniegu i konieczność odśnieżania pasa startowego spowodowała utrudnienia w funkcjonowaniu Lotniska Chopina w Warszawie. / autor: PAP/EPA/X
Opady śniegu i konieczność odśnieżania pasa startowego spowodowała utrudnienia w funkcjonowaniu Lotniska Chopina w Warszawie. / autor: PAP/EPA/X

Opady śniegu i konieczność odśnieżania pasa startowego spowodowała utrudnienia w funkcjonowaniu Lotniska Chopina w Warszawie: samoloty PLL LOT z Bukaresztu i Stambułu skierowano do Poznania, część lotów jest opóźniona - poinformował w niedzielę wieczorem PAP Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska.

Intensywne opady śniegu sprawiają, że pas startowy musi być regularnie odśnieżany. W tym czasie samoloty czekające na lądowanie pozostają w tzw. holdingu, czyli krążą nad miastem. Dwa rejsowe samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT zostały skierowane do Poznania

— powiedział Rudzki.

Według informacji przekazanych PAP przez rzecznika PLL LOT Krzysztofa Moczulskiego, maszyny zostaną w Poznaniu zatankowane i wrócą z pasażerami na Lotnisko Chopina.

Ponadto ze względu na trudne warunki pogodowe, w niedzielę odwołany został wieczorny rejs samolotu PLL LOT z Warszawy do Zielonej Góry

— poinformował Moczulski.

Pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina mogą się spodziewać opóźnionych startów również ze względu na konieczność odladzania samolotów.

Odladzanie samolotu jest rutynową procedurą przeprowadzaną w czasie opadów śniegu czy silnych mrozów

— powiedział Piotr Rudzki z Lotniska Chopina.

Dodał, że trwająca kilkanaście minut procedura tzw. de-icingu, polegająca na usunięciu z samolotu śniegu i lodu za pomocą strumienia gorącej mieszaniny glikolu i wody, nie jest zaplanowana w rozkładzie lotów, więc jej przeprowadzenie automatycznie powoduje opóźnienie.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych - najwięcej w historii.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych