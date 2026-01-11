6-letni chłopiec trafił w ciężkim stanie do szpitala, po tym jak 82-letni kierowca przejechał go, gdy dziecko wsiadało do zaparkowanego auta. Prawdopodobną przyczyną wypadku było zasłabnięcie starszego mężczyzny. 82-latek mimo reanimacji zmarł.
Jak poinformowała p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku st. sierżant Julia Madej-Sznajder, do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 9 w miejscowości Nowosielec w pow. niżańskim.
Z ustaleń wynika, że chłopiec wsiadał do zaparkowanego samochodu, gdy 82-letni kierowca przejeżdżający obok stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w chłopca, a następnie go przejechał
— powiedziała policjantka.
Dodała, że prawdopodobną przyczyną było zasłabnięcie starszego mężczyzny. Wezwana na miejsce pomoc medyczna podjęła akcję reanimacyjną, ale mężczyzna zmarł.
6-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala w Rzeszowie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tragiczny finał nocnego kuligu w miejscowości Grzebowilk. Nie żyje 25‑latek. „Mężczyzna puścił się worka i uderzył w drzewo”
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/750432-dramatyczny-wypadek-82letni-kierowca-przejechal-6-latka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.