Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed intensywnym śniegiem i zamieciami dla czterech województw. Na zachodzie i północnym wschodzie IMGW ostrzega przed silnym mrozem. W mocy pozostają również ostrzeżenia II stopnia dla północnego i południowego krańca Polski, gdzie przewiduje się przyrost pokrywy śnieżnej do 50 cm.
Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. kujawsko-pomorskiego, części woj. łódzkiego, południowej części woj. podkarpackiego i dla zachodniego Mazowsza.
Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm oraz północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do końca dnia.
Alert przed zamieciami śnieżnymi
IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla woj. kujawsko-pomorskiego i części woj. łódzkiego. Na tych obszarach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach około 55 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 20.
Alerty I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano też dla woj. podkarpackiego, gdzie obowiązywać będą od godz. 12 w niedzielę do poniedziałkowego południa.
Przed silnym mrozem I stopnia Instytut ostrzega mieszkańców województwa podlaskiego, części warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz północno-wschodnich krańców mazowieckiego. Temperatura na zachodzie spadnie do minus 15 st. C, tam alerty pozostaną aktywne do poniedziałkowego poranka. Na wschodzie termometry wskażą do minus 22 st. C, ostrzeżenia będą obowiązywały do środy 14 stycznia.
Uwaga na intensywne opady śniegu!
W mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego, woj. warmińsko-mazurskiego, części woj. zachodniopomorskiego oraz południowego obszaru woj. śląskiego i małopolskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą do poniedziałkowego popołudnia.
Do dziś do końca dnia obowiązują również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego oraz dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
