„W Tatrach cały czas przybywa śniegu, a w ciągu doby jego pokrywa może zwiększyć się nawet o 40 cm” – ostrzega IMGW. Choć zagrożenie lawinowe spadło dziś z trzeciego do drugiego, umiarkowanego stopnia, warunki do uprawiania turystyki górskiej pozostają bardzo trudne.
Jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), pokrywa śnieżna jest rozłożona nierównomiernie na skutek silnego wiatru, który intensywnie przenosi śnieg i tworzy głębokie zaspy. W wielu miejscach szlaki są całkowicie zasypane, a większość tras powyżej górnej granicy lasu pozostaje nieprzetarta. W efekcie ich przebieg jest niewidoczny, co znacznie utrudnia orientację w terenie.
Dodatkowym zagrożeniem jest niski pułap chmur ograniczający widzialność, który w połączeniu z zasypanymi szlakami może prowadzić do pobłądzeń. W partiach graniowych szczególnie odczuwalne są silne i porywiste podmuchy wiatru, zwiększające ryzyko utraty równowagi i groźnych upadków.
TOPR przypomina o lawinowym ABC!
TOPR przypomina, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy do aktualnych warunków. Niezbędne jest posiadanie pełnego zimowego wyposażenia, w tym raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC, a także umiejętność posługiwania się tym sprzętem.
Pokrywa śnieżna w Tatrach systematycznie rośnie. Na Kasprowym Wierchu jej grubość wynosi już około 70 cm, natomiast w rejonie Doliny Pięciu Stawów Polskich sięga 117 cm. Synoptycy IMGW wydali dla Podhala ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Do jutra prognozowane są opady, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej do 30 cm, a w górach nawet do 40 cm w ciągu doby.
Ratownicy apelują do turystów o rozwagę, śledzenie komunikatów lawinowych i meteorologicznych oraz rezygnację z wyjść w wyższe partie gór.
CZYTAJ WIĘCEJ: Kierowcy, uważajcie! Na drogach w kilkunastu województwach zalega błoto pośniegowe. GDDKiA apeluje o ostrożną jazdę
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/750409-ekstremalne-warunki-w-gorach-szlaki-sa-calkowicie-zasypane
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.