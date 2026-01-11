Tragiczny finał nocnego kuligu w miejscowości Grzebowilk. Nie żyje 25‑latek. "Mężczyzna puścił się worka i uderzył w drzewo"

Nie żyje 25-latek, który uczestniczył w kuligu w miejscowości Grzebowilk (woj. mazowieckie). Mężczyzna uderzył w drzewo, mimo reanimacji, jego życia nie udało się uratować” - poinformował PAP podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj po godz. 23 w miejscowości Grzebowilk w powiecie mińskim. Grupa młodych osób zorganizowała tam kulig na drodze leśnej. Do osobowego Nissana były podpięte dwa worki wypełnione słomą, na których było łącznie pięć osób - dwie kobiety i trzech mężczyzn.

W trakcie wykonywania skrętu przez kierującego Nissanem jeden z mężczyzn puścił się worka i uderzył w drzewo. Niestety pomimo podjętej reanimacji, zarówno przez uczestników kuligu, jak i przez załogę karetki pogotowia, jego życia nie udało się uratować

— przekazał podkom. Markiewicz.

Kierowca był trzeźwy

Kierujący Nissanem został przebadany na zawartość alkoholu. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Mężczyzna został zatrzymany.

Decyzją prokuratora ciało 25-latka zostało przekazane do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok

— dodał podkom. Markiewicz.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi na miejscu czynności i przesłuchuje świadków, aby ustalić okoliczności tego zdarzenia.

