Jak przekazała dziś rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, błoto pośniegowe leży na drogach w 13 województwach. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, w ciągu ostatniej doby pracowało 3940 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w wydanym dziś komunikacie, że utrudnienia w postaci błota pośniegowego występują w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, podkarpackim oraz w południowych częściach województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i mazowieckiego.
Apel GDDKiA do kierowców
Według danych GDDKiA opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyłączeniem woj. lubuskiego. Dyrekcja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na podanych obszarach.
Zgodnie z prognozami, w dzień zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu, które lokalnie mogą być silne. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 15 cm, w Karpatach do 20 cm. W czasie opadów widzialność może być ograniczona do około 300 m.
Wiatr osiągający prędkość do 110 km/h w Sudetach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza na południu i północy kraju. Temperatura wyniesie od -8 st. C na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do -1 st. C na północnym zachodzie i około 0 st. C na wybrzeżu.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
