50 zastępów PSP walczy z pożarem dużej hali magazynowej w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym (Wielkopolskie). Ogień został zauważony dziś rano. „Trwa intensywna walka z żywiołem” - wskazali strażacy.
Rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej mł. asp. Martin Halasz poinformował w niedzielę, że nie ma informacji o ofiarach poszkodowanych. Pali się obiekt ok. 200 m długi i ok. 60 m szeroki.
Zgłoszenie o pożarze budynku magazynowego wpłynęło do wielkopolskich strażaków przed godz. 7.00.
Aktualnie ogień obejmuje cały obiekt o powierzchni ok. 11 000 m². Trwa intensywna walka z żywiołem. Na miejscu pracuje ponad 50 pojazdów PSP i OSP. Strażacy obronili budynek biurowy i kilka naczep. Akcję utrudnia ujemna temperatura
— podała PSP na platformie X.
kk/PAP
