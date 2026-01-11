ZDJĘCIA

Płonie hala magazynowa w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym! Z ogniem walczy 50 zastępów straży pożarnej

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Walka z pożarem hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym (pow. poznański) / autor: Facebook/ KW PSP Poznań - profil Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Walka z pożarem hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym (pow. poznański) / autor: Facebook/ KW PSP Poznań - profil Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

50 zastępów PSP walczy z pożarem dużej hali magazynowej w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym (Wielkopolskie). Ogień został zauważony dziś rano. „Trwa intensywna walka z żywiołem” - wskazali strażacy.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej mł. asp. Martin Halasz poinformował w niedzielę, że nie ma informacji o ofiarach poszkodowanych. Pali się obiekt ok. 200 m długi i ok. 60 m szeroki.

Zgłoszenie o pożarze budynku magazynowego wpłynęło do wielkopolskich strażaków przed godz. 7.00.

Aktualnie ogień obejmuje cały obiekt o powierzchni ok. 11 000 m². Trwa intensywna walka z żywiołem. Na miejscu pracuje ponad 50 pojazdów PSP i OSP. Strażacy obronili budynek biurowy i kilka naczep. Akcję utrudnia ujemna temperatura

— podała PSP na platformie X.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych