Pokaz "kultury" w wykonaniu Radosława Majdana. Źle zaparkował, zaczął rzucać przekleństwami. "Jesteś ku..a zjeba..m łbem?"

autor: Fratria/Yt-samochodoza (screen)
Youtuber Wojciech Galeński z kanału „samochodoza” zwrócił uwagę na złe parkowanie przy jednej ze szkół. W odpowiedzi spotkał się z agresją i serią przekleństw skierowaną w jego kierunku. Okazało się, że jednym z wyzywających był Radosław Majdan.

Do niecodziennej, ale i napiętej sytuacji doszło koło jednej ze szkół w Warszawie przy ul. Konstancińskiej. Na kanale YouTube „samochodoza” pojawiło się nagranie, na którym właściciel kanału wdał się w żywiołową wymianę zdań z nieznaną kobietą i Radosławem Majdanem.

Okazało się, że zarówno były piłkarz, jak i kobieta zaparkowali w nieprzepisowy sposób na drodze jednokierunkowej. Właściciel kanału Wojciech Galeński postanowił zareagować i przejeżdżając obok źle zaparkowanych aut schował im lusterka (co tłumaczył w nagraniu). Jego działanie nie spodobało się właśnie byłemu reprezentantowi w piłkę nożną oraz nieznanej kobiecie.

Wiązanki przekleństw

Podeszli do Galeńskiego i nie szczędzili słów krytyki, używając przy tym wielu niecenzuralnych słów.

Kobieta rzuciła w kierunku Galeńskiego wiązankę, próbując używać argumentu, że „Tu jest szkoła”:

Popie…liło cię ku..a mać?”, „Jesteś ku..a jeb..y”, „Ku..a debil jeb..y”.

Były piłkarz również zaprezentował wachlarz retorycznych możliwości:

Dawaj ku..a policję, niech frajer ku..a płaci”, „Jesteś ku..a zjeba..m łbem?”.

