Youtuber Wojciech Galeński z kanału „samochodoza” zwrócił uwagę na złe parkowanie przy jednej ze szkół. W odpowiedzi spotkał się z agresją i serią przekleństw skierowaną w jego kierunku. Okazało się, że jednym z wyzywających był Radosław Majdan.
Do niecodziennej, ale i napiętej sytuacji doszło koło jednej ze szkół w Warszawie przy ul. Konstancińskiej. Na kanale YouTube „samochodoza” pojawiło się nagranie, na którym właściciel kanału wdał się w żywiołową wymianę zdań z nieznaną kobietą i Radosławem Majdanem.
Okazało się, że zarówno były piłkarz, jak i kobieta zaparkowali w nieprzepisowy sposób na drodze jednokierunkowej. Właściciel kanału Wojciech Galeński postanowił zareagować i przejeżdżając obok źle zaparkowanych aut schował im lusterka (co tłumaczył w nagraniu). Jego działanie nie spodobało się właśnie byłemu reprezentantowi w piłkę nożną oraz nieznanej kobiecie.
Wiązanki przekleństw
Podeszli do Galeńskiego i nie szczędzili słów krytyki, używając przy tym wielu niecenzuralnych słów.
Kobieta rzuciła w kierunku Galeńskiego wiązankę, próbując używać argumentu, że „Tu jest szkoła”:
„Popie…liło cię ku..a mać?”, „Jesteś ku..a jeb..y”, „Ku..a debil jeb..y”.
Były piłkarz również zaprezentował wachlarz retorycznych możliwości:
„Dawaj ku..a policję, niech frajer ku..a płaci”, „Jesteś ku..a zjeba..m łbem?”.
xyz/Yt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/750353-wiazanka-przeklenstw-majdana-jestes-kua-zjebam-lbem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.