„Będziemy się domagać tego, żeby przede wszystkim nie wprowadzać kolejnych pomysłów pani Nowackiej. Już zakończyły się konsultacje podstaw programowych. Wiemy, że pan prezydent, za co uprzejmie bardzo dziękujemy, zawetował nowelizację ustawy, która miała zmienić de facto cel szkoły, bo z podstaw programowych miała zniknąć treść podstaw, zastąpiona doświadczeniami edukacyjnymi” - mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 Agnieszka Pawlik-Regulska ze Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zorganizowała Ogólnopolskie Forum Oświatowe, podczas którego poruszane są tematy związane z przyczynami i skutkami kryzysu polskiego systemu oświaty. Dyskutowane są także kierunku działań, których celem jest jego uzdrowienie.
Główny problem
O wydarzeniu na antenie Telewizji wPolsce24 opowiedziała Agnieszka Pawlik-Regulska ze Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”.
Chcemy zatrzymać ten pędzący w przepaść pociąg. Cała „Reforma 26. Kompas Jutra”, wszystko, co przedtem się działo, czyli zaczęliśmy od podstaw programowych, mieliśmy zlikwidowanie prac domowych, ale de facto to dzieci nic nie robią
— mówiła.
I to jest taki pociąg, gdzie naprawdę za chwilę on do tej przepaści się stoczy. Pani minister się „katapultuje” z całym swoim towarzystwem, ale w tym pociągu są uczniowie i to jest bardzo bolesne, bo ci uczniowie do tej przepaści po prostu zostaną zrzuceni tak naprawdę
— dodała.
Konkretne pomysły
Podkreśliła ona, że organizowane forum to próba „zatrzymania tego pociągu”.
My musimy się zastanowić, jak naprawić to wszystko, co zrobić. Mamy konkretne pomysły, postulaty, na koniec wydamy oświadczenie
— powiedziała.
Organizujemy to jako koalicja na rzecz ocalenia polskiej szkoły, która już ma ponad 90 organizacji zrzeszonych. To jest naprawdę już siła i potęga razem z sekcją światową Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność
— zaznaczyła.
Zatrzymać destrukcję
Agnieszka Pawlik-Regulska została zapytana, co należy zrobić, aby ten szkodliwy proces zatrzymać.
Od tego, żeby go zatrzymać. Będziemy się domagać tego, żeby przede wszystkim nie wprowadzać kolejnych pomysłów pani Nowackiej. Już zakończyły się konsultacje podstaw programowych. Wiemy, że pan prezydent, za co uprzejmie bardzo dziękujemy, zawetował nowelizację ustawy, która miała zmienić de facto cel szkoły, bo z podstaw programowych miała zniknąć treść podstaw, zastąpiona doświadczeniami edukacyjnymi
— mówiła.
Ten pomysł, to uczenie się przez doświadczenie zamiast kształtowania intelektu według pani Nowackiej, ministerstwa i trendów ogólnoświatowych, bo to wszystko wypływa z ONZ-u, już nawet nie z Unii Europejskiej. To są szczyty w Nowym Jorku, gdzie się mówi o tym, że szkoła to ma być miejsce, gdzie uczniowie się mają dobrze czuć i ma być uczenie przez jakieś projekty. Wszystko dobrze, ale to nie jest główny kręgosłup szkoły
— dodała.
Podsumowanie
Agnieszka Pawlik-Regulska na antenie Telewizji wPolsce24 oceniła, że mamy do czynienia z kryzysem polskiej edukacji. Zwróciła uwagę, że jego przyczyną są zmiany forsowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej.
