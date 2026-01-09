31-latka zmarła w szpitalu w Grójcu kilkanaście godzin po porodzie! Mąż zawiadomił prokuraturę, ruszyło śledztwo

Śledczy ustalają okoliczności śmierci 31-letniej kobiety, która zgłosiła się na planowe cesarskie cięcie do szpitala w Grójcu (Mazowieckie), gdzie urodziła zdrowe dziecko i po kilkunastu godzinach zmarła – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo ws. narażenia życia i zdrowia pacjentki w związku z zabiegiem cesarskiego cięcia przeprowadzonego przez personel medyczny szpitala w Grójcu oraz w sprawie nieumyślne spowodowanie śmierci kobiety

— przekazała prok. Góźdź. Doniesienie do prokuratury złożył mąż zmarłej.

4 stycznia ciężarna 31-latka zgłosiła się na oddział ginekologiczno-położniczy Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu na planowane cesarskie cięcie. Jak wynika z ustaleń prokuratury, zabieg wykonano około południa i urodziło się zdrowie dziecko.

Po zabiegu pacjentka zgłaszała jednak złe samopoczucie, w związku z czym wdrażane były różne procedury medyczne. Ostatecznie kobieta zmarła w nocy

— powiedziała prok. Góźdź.

Śledczy będą teraz ustalać przyczynę zgonu 31-latki. Na 12 stycznia zaplanowana jest sekcja zwłok.

Zabezpieczono dokumentację szpitalną oraz z poradni, pod opieką której była ciężarna. Biegli ocenią przebieg opieki okołooperacyjnej, przebieg samego zabiegu, jak i działania podjęte przez personel medyczny po wykonaniu cesarskiego cięcia

— powiedziała prokurator.

Stanowisko Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu

W związku ze zgonem pacjentki Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu opublikowało w mediach społecznościowych oświadczenie. Poinformowano w nim, że w szpitalu zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, a dokumentacja medyczna dotycząca sprawy została zabezpieczona i przekazana do Prokuratury Rejonowej w Grójcu.

Szpital zastrzegł, że obecnie, w związku z prowadzonymi czynnościami przez prokuraturę, nie będzie udzielał dodatkowych informacji.

Zapewniamy, że Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu w pełni współpracuje ze wszystkimi właściwymi instytucjami w celu rzetelnego i pełnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego bolesnego i tragicznego zdarzenia

— podkreślono w komunikacie.

31-latka osierociła jedno dziecko.

