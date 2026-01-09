WIDEO

Nietypowe starcie we wrocławskim ZOO! Mundżak chiński vs. nosorożec. "Kto by pomyślał, że w tym małym ciele drzemie aż taki wojownik?"

  • Kraj
  • opublikowano:
Nietypowe starcie w ZOO! Mundżak chiński vs. nosorożec / autor: FB/ZOO Wrocław
Nietypowe starcie w ZOO! Mundżak chiński vs. nosorożec / autor: FB/ZOO Wrocław

Wrocławskie ZOO udowodniło, że świat zwierząt potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych opiekunów. Nietypowe starcie na wybiegu między zwierzętami, których kategorie wagowe są z całą pewnością inne, robi niesamowite wrażenie. Mundżak chiński zmierzył się… z nosorożcem. „Kto by pomyślał, że w tym małym ciele drzemie aż taki wojownik?” - skomentował ogród zoologiczny, nie kryjąc rozbawienia całą sytuacją.

Wrocławskie ZOO pokazało zabawne nagranie! Po jednej stronie widzimy mundżaka chińskiego, to niewielki, niepozorny gatunek ssaka parzystokopytnego z podrodziny jeleni w obrębie rodziny jeleniowatych, który zwykle kojarzy się raczej z płochliwością niż z bojowym nastawieniem. Po drugiej stanął potężny nosorożec, zwierzę ważące tyle, co dobrze wyposażony samochód terenowy. A jednak to właśnie ten mały, zwinny mundżak postanowił pokazać, że rozmiar to nie wszystko.

Ktoś zapomniał spojrzeć w lustro”

Na udostępnionym przez ZOO wideo widać, jak drobne zwierzę z rodziny jeleniowatych zaskakująco odważnie stawia czoła gigantowi. Zbliża się, tupie, wykonuje krótkie, zaczepne podskoki, jakby próbował powiedzieć: „To mój teren, kolego”. Nosorożec, choć mógłby jednym ruchem zakończyć tę potyczkę, wydaje się bardziej zdumiony niż agresywny. Patrzy na małego wojownika z czymś, co można by uznać za pobłażliwość.

Ktoś tu chyba rano zapomniał spojrzeć w lustro

— wskazano ironicznie w komunikacie wrocławskiego ZOO.

Szacunek dla Maruśki za anielską cierpliwość!

— dodano.

Wrocławskie ZOO wyjaśniło również, skąd wzięła się ta brawura u samca mundżaka chińskiego.

To zew natury! Jego partnerka ma ruję, a w kawalerze buzuje testosteron. Musi wyładować energię i pokazać, kto tu rządzi - nawet jeśli sparingpartnerka waży 1,7 tony

— zaznaczono.

CZYTAJ WIĘCEJ: Baby boom w warszawskim ZOO! Na świat przyszło pięć kangurów rudych. „Taka liczba młodych w jednym roku nie zdarza się często”

FB/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych