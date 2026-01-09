Wrocławskie ZOO udowodniło, że świat zwierząt potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych opiekunów. Nietypowe starcie na wybiegu między zwierzętami, których kategorie wagowe są z całą pewnością inne, robi niesamowite wrażenie. Mundżak chiński zmierzył się… z nosorożcem. „Kto by pomyślał, że w tym małym ciele drzemie aż taki wojownik?” - skomentował ogród zoologiczny, nie kryjąc rozbawienia całą sytuacją.
Wrocławskie ZOO pokazało zabawne nagranie! Po jednej stronie widzimy mundżaka chińskiego, to niewielki, niepozorny gatunek ssaka parzystokopytnego z podrodziny jeleni w obrębie rodziny jeleniowatych, który zwykle kojarzy się raczej z płochliwością niż z bojowym nastawieniem. Po drugiej stanął potężny nosorożec, zwierzę ważące tyle, co dobrze wyposażony samochód terenowy. A jednak to właśnie ten mały, zwinny mundżak postanowił pokazać, że rozmiar to nie wszystko.
„Ktoś zapomniał spojrzeć w lustro”
Na udostępnionym przez ZOO wideo widać, jak drobne zwierzę z rodziny jeleniowatych zaskakująco odważnie stawia czoła gigantowi. Zbliża się, tupie, wykonuje krótkie, zaczepne podskoki, jakby próbował powiedzieć: „To mój teren, kolego”. Nosorożec, choć mógłby jednym ruchem zakończyć tę potyczkę, wydaje się bardziej zdumiony niż agresywny. Patrzy na małego wojownika z czymś, co można by uznać za pobłażliwość.
Ktoś tu chyba rano zapomniał spojrzeć w lustro
— wskazano ironicznie w komunikacie wrocławskiego ZOO.
Szacunek dla Maruśki za anielską cierpliwość!
— dodano.
Wrocławskie ZOO wyjaśniło również, skąd wzięła się ta brawura u samca mundżaka chińskiego.
To zew natury! Jego partnerka ma ruję, a w kawalerze buzuje testosteron. Musi wyładować energię i pokazać, kto tu rządzi - nawet jeśli sparingpartnerka waży 1,7 tony
— zaznaczono.
