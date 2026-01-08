Przed nami kolejne dwie mroźne noce - na północy Polski temperatura spadnie do minus 17 st. C. IMGW ostrzega także przed śnieżycami i silnym wiatrem w niektórych regionach, zapowiadając stopniową odwilż dopiero od połowy przyszłego tygodnia na zachodzie kraju.
Dziś po południu zachmurzenie przeważnie duże, a rozpogodzenie możliwe jedynie na zachodzie i południu kraju. Na zachodzie, południu i w południowo-wschodniej części Polski prognozuje się, że spadnie od 6 do 8 cm śniegu.
Temperatura maksymalna wyniesie od minus 8 st. C miejscami na północy do minus 3, minus 4 st. C na granicach zachodnich. Nad samym morzem około minus 3 st. C i około minus 8 st. C w rejonach podgórskich Karpat. Wiatr słaby, we wschodniej połowie Polski przeważnie z kierunków północnych, a w zachodniej z kierunków południowych. Na wschodzie miejscami także wiatr porywisty. W Karpatach zawieje i zamiecie. Na zachodzie możliwe utrzymujące się mgły ograniczające widzialność do około 200 m.
W nocy z dziś na jutro zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na południu i zachodzie kraju. Cały czas możliwe opady śniegu głównie na wschodzie Polski, gdzie może spaść do 3 cm śniegu. Temperatura minimalna od minus 17 st. C miejscami na północy Polski oraz w rejonach podgórskich do minus 9 st. C miejscami na południowym wschodzie i na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze temperatura w granicach od minus 15 do minus 10 st. C.
Mgły i porywisty wiatr
W wielu miejscach mogą utworzyć się mgły ograniczające widzialność do około 300 m. Wiatr na wschodzie umiarkowany i porywisty z kierunków północnych, a na zachodzie słaby, przeważnie wschodni i północno-wschodni. Porywisty wiatr możliwy także nad samym morzem. Wysoko w Karpatach zawieje i zamiecie.
Jutro zachmurzenie przeważnie duże, większe przejaśnienia w pasie Polski centralnej od Pomorza przez Mazowsze po Podkarpacie. Najwięcej śniegu spadnie w Karkonoszach, do 5 cm. Opady śniegu możliwe także na pozostałym obszarze kraju.
Temperatura maksymalna jutro wyniesie od minus 11 st. C w centralnej Polsce, minus 10 st. C miejscami w Polsce północnej, do minus 2 st. C na krańcach południowo-zachodnich. Wiatr słaby na wschodzie, przeważnie z kierunków północnych i tam także porywisty, a na zachodzie z kierunków wschodnich, porywisty.
W nocy z jutra na pojutrze zachmurzenie duże z opadami śniegu, najwięcej opadów w Sudetach i na Dolnym Śląsku i tam przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm, a na pozostałym obszarze kraju do 2-3 cm. Temperatura minimalna od minus 17 st. C na Pomorzu, minus 16-17 st. C we wschodniej połowie Polski, do minus 9, minus 7 st. C na krańcach zachodnich. Najwyższa temperatura minus 5 st. C prognozowana na Helu.
Wiatr we wschodniej połowie Polski z kierunków północnych, lokalnie porywisty, na zachodzie północno-wschodni oraz wschodni i także porywisty. Najsilniejsze prognozowane porywy nad morzem do 55 km/h. W Karpatach zawieje i zamiecie.
Mniej więcej od połowy przyszłego tygodnia na zachodzie Polski można się spodziewać powolnej na razie odwilży i temperatury w ciągu dnia do około 2-3 st. C
— powiedział Kowalczuk.
Ostrzeżenie I stopnia
IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. lubelskiego i podkarpackiego.
Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, miejscami do 20 cm
— poinformował Instytut. Alert obowiązuje do godz. 17.00 w czwartek.
Wydano także ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem dla województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego.
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od minus 17 st. C do minus 13 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od minus 10 st. C do minus 8 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h
— napisano.
Alert obowiązuje do godz. 9.00 w sobotę na północy kraju, do godz. 9.00 jutro na południu.
Ostrzeżenie I stopnia oznacza występowanie zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.
