Prezydent Nawrocki wręczył nominacje profesorskie. "Jesteście dowodem na to, że nie powinniśmy obawiać się rewolucji technologicznej"

„Bardzo się cieszę, że jest państwa tak wielu, ale już za miesiąc przejdziemy do kolejnych nominacji profesorskich” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Jak podkreślił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji profesorskich, „przed nami jeszcze wiele zadań i wiele badań zarówno dla nauki, jak i dla Rzeczpospolitej”.

Bardzo państwu gratuluję i dziękuję za ten dzień

— wskazał prezydent.

„Dziś stajemy przed zadaniami XXI wieku”

Karol Nawrocki zaznaczył, że „w celach naszej narodowej wspólnoty tak głęboko zapisana jest akademickość i uczelnie wyższe, które dla RP od wieków wykonywały tak ważną i wartościową pracę”.

Przypomnę tylko, że historia polskiej akademickości sięga 700 lat wstecz […] Były też jednak czasy, w których polską naukę sprowadzano do roli zaplecza systemów totalitarnych. Ja jako prezydent wierzę, że wolność akademicka może rodzić się tylko w wolnej i niepodległej Polsce, mając oczywiście świadomość, że nauka przekracza granice państw i kontynentów

— mówił.

Dziś stajemy przed zadaniami XXI wieku i gdy przyglądamy się, w jakiej rewolucji technologicznej bierzemy udział i dobrze, że bierzemy w niej udział, to zastanawiamy się, czy niektóre wizje nie sprawią, że pójdziemy jednak w złym kierunku. Państwo jesteście dowodem na to, że nie powinniśmy obawiać się rewolucji technologicznej. […] Bardzo się cieszę, że jest państwa tak wielu, ale już za miesiąc przejdziemy do kolejnych nominacji profesorskich

— ocenił prezydent.

„Będziecie państwo wyznawcami swoich badań”

Karol Nawrocki wskazał, że profesor z języka łacińskiego to wyznawca.

Będziecie państwo wyznawcami swoich badań, swojej wiedzy o tym, że te badania, które przeprowadziliście, zasługują na to, aby dzielić się nimi ze studentami, ale także z opinią publiczną. […] Jest taka przysięga, którą składaliśmy razem, to jest przysięga doktorska. Mówiliście ją i państwo i ja ją mówiłem. Ona mówi, że cała nauka i tytuły naukowe nie są dla zysku ani nie są także dla chwały, ale to wszystko po to, aby prawda się krzewiła i myślę, że to słowa powinny nam przyświecać w kolejnych latach

— powiedział prezydent Nawrocki.

To dla mnie zaszczyt, że mogę być dzisiaj z państwem

— dodał.

Natalia Wierzbicka

