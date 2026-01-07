„Bardzo się cieszę, że jest państwa tak wielu, ale już za miesiąc przejdziemy do kolejnych nominacji profesorskich” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Jak podkreślił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji profesorskich, „przed nami jeszcze wiele zadań i wiele badań zarówno dla nauki, jak i dla Rzeczpospolitej”.
Bardzo państwu gratuluję i dziękuję za ten dzień
— wskazał prezydent.
„Dziś stajemy przed zadaniami XXI wieku”
Karol Nawrocki zaznaczył, że „w celach naszej narodowej wspólnoty tak głęboko zapisana jest akademickość i uczelnie wyższe, które dla RP od wieków wykonywały tak ważną i wartościową pracę”.
Przypomnę tylko, że historia polskiej akademickości sięga 700 lat wstecz […] Były też jednak czasy, w których polską naukę sprowadzano do roli zaplecza systemów totalitarnych. Ja jako prezydent wierzę, że wolność akademicka może rodzić się tylko w wolnej i niepodległej Polsce, mając oczywiście świadomość, że nauka przekracza granice państw i kontynentów
— mówił.
Dziś stajemy przed zadaniami XXI wieku i gdy przyglądamy się, w jakiej rewolucji technologicznej bierzemy udział i dobrze, że bierzemy w niej udział, to zastanawiamy się, czy niektóre wizje nie sprawią, że pójdziemy jednak w złym kierunku. Państwo jesteście dowodem na to, że nie powinniśmy obawiać się rewolucji technologicznej. […] Bardzo się cieszę, że jest państwa tak wielu, ale już za miesiąc przejdziemy do kolejnych nominacji profesorskich
— ocenił prezydent.
„Będziecie państwo wyznawcami swoich badań”
Karol Nawrocki wskazał, że profesor z języka łacińskiego to wyznawca.
Będziecie państwo wyznawcami swoich badań, swojej wiedzy o tym, że te badania, które przeprowadziliście, zasługują na to, aby dzielić się nimi ze studentami, ale także z opinią publiczną. […] Jest taka przysięga, którą składaliśmy razem, to jest przysięga doktorska. Mówiliście ją i państwo i ja ją mówiłem. Ona mówi, że cała nauka i tytuły naukowe nie są dla zysku ani nie są także dla chwały, ale to wszystko po to, aby prawda się krzewiła i myślę, że to słowa powinny nam przyświecać w kolejnych latach
— powiedział prezydent Nawrocki.
To dla mnie zaszczyt, że mogę być dzisiaj z państwem
— dodał.
Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/750057-prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie-to-zaszczyt
