„W tym tygodniu lokalnie temperatura spadnie w nocy do minus 20 st. C” - powiedziała PAP rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części woj. podkarpackiego oraz małopolskiego.
IMGW prognozuje, że w najbliższych dniach (7-9 stycznia) mogą zostać przedłużone ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem, które dotyczą obecnie województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, oraz wydane zostaną nowe ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla woj. podlaskiego, łódzkiego oraz dla krańców woj. dolnośląskiego i opolskiego.
Pomarańczowe i żółte alerty
Instytut przewiduje także przedłużenie ostrzeżeń I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego oraz wydanie ostrzeżeń II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części woj. podkarpackiego oraz małopolskiego.
Jak poinformowała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, w tym tygodniu temperatura lokalnie przy gruncie może spaść nocą nawet do minus 20 st. C.
To jest oczywiście długoterminowa prognoza, która może jeszcze się zmienić. Teraz także prognozujemy opady śniegu. Będą też one występować z początkiem przyszłego tygodnia
— powiedziała.
Ostrzeżenie I stopnia oznacza występowanie zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia, a II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
