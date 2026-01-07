O włos od tragedii! Maszynista zgłosił brak szyny. Ubytek miał... ponad metr długości. PKP PLK zapowiada ekspertyzę w tej sprawie

Miejsce zdarzenia / autor: FB/OSP Będzelin
Miejsce zdarzenia / autor: FB/OSP Będzelin

Przyczyna braku szyny na torach w miejscowości Będzelin (pow. łódzki wschodni) będzie znana po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej” - przekazała PAP Katarzyna Michalska z PKP PLK. Według służb, uszkodzenie nie pojawiło się w wyniku ingerencji osób trzecich.

Wczoraj około godz. 12 maszynista pociągu relacji Lublin Główny - Szczecin Główny na torach w miejscowości Będzelin (pow. łódzki wschodni) zauważył brak szyny o długości 112 cm. Po doraźnym naprawieniu ubytku pociąg ruszył w dalszą drogę.

Przyczyna powstania ubytku

Jak przekazała PAP Katarzyna Michalska z PKP PLK, przyczyna powstania ubytku będzie znana po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej. Według służb, które dokonały oględzin na miejscu zdarzenia, uszkodzenie nie pojawiło się w wyniku ingerencji osób trzecich.

Zatrzymany przez maszynistę pociąg relacji Lublin Główny - Szczecin Główny, po krótkim postoju i prowizorycznym uzupełnieniu brakującej szyny, wyruszył w dalszą drogę.

Ubytek został naprawiony ok. godz. 16.30. Do tego czasu ruch na tej linii został poprowadzony innym torem; według PKP PLK nie spowodowało to większych opóźnień w kursowaniu pociągów.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

