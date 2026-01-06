Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla południowo-wschodniej Polski. Alerty w związku z silnym mrozem dla północno-wschodnich regionów kraju i części Sudetów wciąż obowiązują.
Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują dla południa woj. podkarpackiego i powiatu gorlickiego w woj. małopolskim. Prognozuje się tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 25 cm, a na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. do 35 cm. Najintensywniejsze opady śniegu wystąpią między godz. 3 a godz. 8. Lokalnie mogą pojawić się zawieje śnieżne. Ostrzeżenie potrwa od dziś od godz. 19 do jutra do godz. 13.
Alert RCB. „Zachowaj ostrożność na drogach”
Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla tych obszarów alert w związku z opadami śniegu.
Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe
— informuje komunikat RCB.
Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części woj. lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Wystąpią tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm.
Siarczysty mróz. Termometry pokażą minus 20 st.
Do jutra do godz. 9 obowiązują ostrzeżenia I st. przed silnym mrozem dla części woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz dolnośląskiego. Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C oraz wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h. Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
