W czterech województwach ogłoszono dziś alert smogowy. Służby informują, że jakość powietrza jest na tyle zła, iż może stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia, w których podkreśla konieczność ograniczenia przebywania na świeżym powietrzu. Zaleca się unikanie wysiłku fizycznego na zewnątrz, a także szczególną ostrożność w przypadku dzieci, seniorów oraz osób z chorobami układu oddechowego.
Alert RCB obowiązuje w powiecie kłodzkim (woj. dolnośląskie), powiecie krotoszyńskim, Poznaniu i Kaliszu (woj. wielkopolskie), powiecie żywieckim (woj. śląskie) i powiecie łaskim (woj. łódzkie).
Uwaga! Dziś (06.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz
— alarmuje RCB.
Smog powstaje przy intensywnej emisji zanieczyszczeń lub prekursorów tych zanieczyszczeń w warunkach atmosferycznych niesprzyjających rozpraszaniu - przy bezwietrznej pogodzie, podczas inwersji temperatury czy zaleganiu układów wysokiego ciśnienia.
Jest to jeden z najpoważniejszych problemów środowiskowych w Polsce — zwłaszcza zimą, gdy stężenia pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń często przekraczają normy. Najświeższe dane i mapy jakości powietrza można śledzić m.in. w serwisie GIOŚ, który pokazuje aktualne pomiary i ostrzeżenia.
