„Wszystkie planowane przez Rainbow Tours wyjazdy do Wenezueli zostały odwołane ze względu bezpieczeństwa” - poinformowała PAP rzeczniczka Rainbow Tours Kinga Woźniakowska. Dodała, że klienci mogą otrzymać zwrot kosztów podróży lub wybrać inny kierunek.
Przedwczoraj siły amerykańskie zaatakowały cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. Podczas operacji prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali schwytani, a następnie przewiezieni do USA, gdzie mają stanąć przed sądem; amerykańska administracja zarzuca im przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem. Obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła Delcy Rodriguez. W kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że USA będą zarządzały Wenezuelą.
Wenezuela znika z ofert biur podróży
Rainbow Tours, organizujące wyjazdy do Wenezueli na Wyspę Margaritę oraz do innych miejsc w tym kraju, poinformowało PAP, że wszystkie planowane wyjazdy do Wenezueli zostały odwołane „ze względu na dobro i bezpieczeństwo klientów”.
Aktualnie z ramienia Biura Podróży Rainbow na terenie Wenezueli nie przebywa żaden turysta
— przekazała PAP rzeczniczka biura Kinga Woźniakowska.
Przeprowadzamy właśnie proces anulacji / zmiany kierunku dla klientów, którzy mieli wykupione wyjazdy do Wenezueli w późniejszym terminie. Każdy klient może liczyć na propozycję alternatywnej imprezy z atrakcyjną zniżką i z zachowaniem wszystkich korzyści i benefitów z momentu zakupu, a w przypadku, gdy się na to nie zdecyduje – na pełen zwrot środków
— poinformowała rzeczniczka.
MSZ odradza wszelkie podróże do Wenezueli
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło na swojej stronie internetowej notę, w której odradza wszelkie podróże do Wenezueli ze względu na koncentrację sił zbrojnych w regionie, zawieszanie wielu połączeń lotniczych oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa. MSZ ostrzega, że cudzoziemcy podróżujący do Wenezueli narażeni są też na ryzyko bezpodstawnych aresztowań połączonych z oskarżeniami o planowanie aktów przemocy o charakterze politycznym, a nawet o terroryzm.
W przypadku ewentualnych problemów, w tym zwłaszcza aresztowania, Ambasada RP w Caracas może nie być w stanie udzielić (…) niezbędnej pomocy
— zaznaczyło MSZ.
Dodało, że jeśli ktoś znajduje się w Wenezueli i potrzebuje natychmiastowej pomocy, powinien skontaktować się z lokalnymi służbami ratunkowymi za pośrednictwem numeru alarmowego 911.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
