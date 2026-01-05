Posłowie PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Kazimierz Smoliński interweniowali u wójta gminy Szemud Ryszarda Kalkowskiego w sprawie doniesień o wyrzuceniu krzyża do kosza przez jedną z nauczycielek ze szkoły podstawowej w Kielnie. Samorządowiec w rozmowie z Telewizją wPolsce24 próbował tłumaczyć się, że nie podejmował działań, ponieważ nie miał oficjalnego zawiadomienia dotyczącego tej sprawy. Sytuacji przyglądała się Telewizja wPolsce24.
Zanim doszło do interwencji poselskiej, z wójtem rozmawiała Telewizja wPolsce24.
Ja do dzisiaj nie miałem żadnego oficjalnego pisma w tej sprawie, oficjalnego stanowiska. Według mojej wiedzy ani prokuratura, ani kuratorium, ani policja nie została powiadomiona. Ja w związku z tym zawiadomiłem prokuraturę, że ponoć takie zdarzenie miało miejsce w Kielnie. Od tego są organy, które będą dochodzić, co faktycznie się wydarzyło
— mówił wójt Ryszard Kalkowski.
Kamery Telewizji wPolsce24 uchwyciły moment konfrontacji posłów Prawa i Sprawiedliwości z wójtem. Dorota Arciszewska-Mielewczyk zwróciła uwagę, że wysłała zapytania w tej sprawie do wójta, ale nie otrzymała odpowiedzi, chociaż zostały one skierowane jeszcze przed świętami.
Do rozmowy pomiędzy politykami a samorządowcem doszło jednak za zamkniętymi drzwiami. Interwencji dokonywał także poseł Kazimierz Smoliński.
Sprawa krzyża
Do skandalicznej sytuacji miało dojść w połowie grudnia zeszłego roku w szkole podstawowej w Kielnie na Kaszubach. Nauczycielka języka angielskiego miała zażądać od uczniów VII klasy zdjęcia krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej, a gdy uczniowie zaprotestowali, to nauczycielka sama miała go zerwać i wrzucić go do kosza.
Krzyż ten został wydrukowany przez uczniów w drukarce 3D po tym, jak poprzedni zniknął. Według doniesień ze ściany w przeszłości znikało także godło Polski, ale te zostało przywrócone.
8 stycznia przed budynkiem szkoły odbędzie się manifestacja w tej sprawie.
Pytania
Dorota Arciszewska-Mielewczyk już wcześniej na antenie Telewizji wPolsce24 informowała o tym, że podjęła interwencję.
Skierowałam trzy pisma. Do wójta, wiedząc, że jest to osoba, która pielęgnuje tradycje kaszubskie związane z kościołem, naszą religią. A także do kuratorium oświaty i również do dyrekcji szkoły
— mówiła.
Rodzice złożyli zawiadomienie
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyli także rodzice uczniów. Do jego treści dotarła Telewizja wPolsce24.
W dnia 15.12.2025 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie nauczycielka zbezcześciła krzyż na oczach dzieci poprzez zdjęcie ze ściany i wyrzucenie do śmietnika z niegodnym nauczyciela komentarzem. Żądamy wyjaśnienia tego haniebnego czynu. Zostały naruszone uczucia religijne dzieci oraz rodziców. Nauczycielka wielokrotnie zdejmowała krzyż i próbowała uświadamiać dzieci, że jest im on niepotrzebny a ona sama nie chce na ten krucyfiks patrzeć. Jednakże działania te były bezskuteczne ponieważ dzieci wieszały krzyż z powrotem na godne miejsce
— pisano.
