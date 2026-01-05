WIDEO

Siarczyste mrozy uderzają! Temperatura miejscami może spadać nawet do -20 st. C. Kolejne osoby zmarły z wychłodzenia. Apel policji!

Siarczyste mrozy uderzają! Termometry pokażą nawet minus 20 st. C / autor: Pixabay/NickyPe/IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla siedmiu województw. Na tych obszarach prognozowana jest temperatura minimalna w nocy do minus 18 st. C oraz wiatr o średniej prędkości do 10 km/h.

Alerty przed silnym mrozem

Ostrzeżeniami I stopnia przed silnym mrozem objęte są częściowo woj.: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. Instytut prognozuje tam temperaturę minimalną w nocy od minus 14 do minus 18 st. C oraz wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 km/h.

Alerty zaczną obowiązywać o godz. 21 dziś i potrwają do godz. 9 pojutrze.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW zastrzega, że warunki pogodowe i czas oraz miejsce występowania ostrzeżeń mogą ulec zmianie.

Dwie osoby zmarły z wychłodzenia

W miniony weekend 2 osoby zmarły w wyniku wychłodzenia” - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 listopada 2025 r. w wyniku wychłodzenia zmarło 11 osób.

Z danych zamieszczonych na stronie RCB wynika, że obie ofiary to mężczyźni. Przedwczoraj zgon spowodowany wychłodzeniem zanotowano w Malborku (Pomorskie); to 57-latek. Wczoraj w Gronowie (woj. warmińsko-mazurskie) w wyniku wychłodzenia zmarł 53-latek.

W miniony weekend 2 osoby zmarły w wyniku wychłodzenia. Wiatr w połączeniu z niską temperaturą sprzyja szybszemu wychłodzeniu organizmu. W najbliższych dniach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB prognozuje trudne warunki pogodowe w większości kraju: bardzo niskie temperatury, okresowe opady śniegu i deszczu

— przekazało na platformie X Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

RCB zaapelowało, aby pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

Ubierajmy się odpowiednio do pogody, chrońmy odsłoniętą skórę, unikajmy kontaktu z wilgocią i regularnie się ruszajmy. Zwracajmy uwagę na osoby potrzebujące pomocy i reagujmy, a w sytuacjach zagrożenia nie wahajmy się wezwać pomocy

— napisało RCB.

„Jeden telefon może uratować życie”

Funkcjonariusze policji przypominają, że „niskie temperatury są zagrożeniem dla życia i zdrowia”.

Nie bądź obojętny! Reaguj! Twoja czujność może uratować życie

— podkreślają.

Kto najbardziej potrzebuje pomocy?

— Osoby w kryzysie bezdomności przebywające w pustostanach czy altankach.

— Seniorzy i osoby samotne, dla których mróz jest barierą nie do pokonania.

— Osoby pod wpływem alkoholu przebywające na zewnątrz.

Policja wyjaśnia, jak możesz pomóc!

Zadzwoń pod numer alarmowy 112, jeśli widzisz kogoś narażonego na wychłodzenie. Skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – wybierz kategorię „Osoba bezdomna wymagająca pomocy” i zaznacz lokalizację

— wskazali funkcjonariusze i dodali, żeby sprawdzić, co u sąsiada – upewnij się, czy starsza osoba w Twoim otoczeniu ma ciepło w domu i czy nie potrzebuje pomocy w zakupach.

Pamiętaj, każde zgłoszenie jest sprawdzane przez służby. Jeden telefon to tylko chwila, a dla kogoś może oznaczać szansę na przeżycie

— podkreśla policja.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

