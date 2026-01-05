Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla siedmiu województw. Na tych obszarach prognozowana jest temperatura minimalna w nocy do minus 18 st. C oraz wiatr o średniej prędkości do 10 km/h.
Alerty przed silnym mrozem
Ostrzeżeniami I stopnia przed silnym mrozem objęte są częściowo woj.: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. Instytut prognozuje tam temperaturę minimalną w nocy od minus 14 do minus 18 st. C oraz wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 km/h.
Alerty zaczną obowiązywać o godz. 21 dziś i potrwają do godz. 9 pojutrze.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.
IMGW zastrzega, że warunki pogodowe i czas oraz miejsce występowania ostrzeżeń mogą ulec zmianie.
Dwie osoby zmarły z wychłodzenia
„W miniony weekend 2 osoby zmarły w wyniku wychłodzenia” - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 listopada 2025 r. w wyniku wychłodzenia zmarło 11 osób.
Z danych zamieszczonych na stronie RCB wynika, że obie ofiary to mężczyźni. Przedwczoraj zgon spowodowany wychłodzeniem zanotowano w Malborku (Pomorskie); to 57-latek. Wczoraj w Gronowie (woj. warmińsko-mazurskie) w wyniku wychłodzenia zmarł 53-latek.
W miniony weekend 2 osoby zmarły w wyniku wychłodzenia. Wiatr w połączeniu z niską temperaturą sprzyja szybszemu wychłodzeniu organizmu. W najbliższych dniach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB prognozuje trudne warunki pogodowe w większości kraju: bardzo niskie temperatury, okresowe opady śniegu i deszczu
— przekazało na platformie X Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
RCB zaapelowało, aby pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.
Ubierajmy się odpowiednio do pogody, chrońmy odsłoniętą skórę, unikajmy kontaktu z wilgocią i regularnie się ruszajmy. Zwracajmy uwagę na osoby potrzebujące pomocy i reagujmy, a w sytuacjach zagrożenia nie wahajmy się wezwać pomocy
— napisało RCB.
„Jeden telefon może uratować życie”
Funkcjonariusze policji przypominają, że „niskie temperatury są zagrożeniem dla życia i zdrowia”.
Nie bądź obojętny! Reaguj! Twoja czujność może uratować życie
— podkreślają.
Kto najbardziej potrzebuje pomocy?
— Osoby w kryzysie bezdomności przebywające w pustostanach czy altankach.
— Seniorzy i osoby samotne, dla których mróz jest barierą nie do pokonania.
— Osoby pod wpływem alkoholu przebywające na zewnątrz.
Policja wyjaśnia, jak możesz pomóc!
Zadzwoń pod numer alarmowy 112, jeśli widzisz kogoś narażonego na wychłodzenie. Skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – wybierz kategorię „Osoba bezdomna wymagająca pomocy” i zaznacz lokalizację
— wskazali funkcjonariusze i dodali, żeby sprawdzić, co u sąsiada – upewnij się, czy starsza osoba w Twoim otoczeniu ma ciepło w domu i czy nie potrzebuje pomocy w zakupach.
Pamiętaj, każde zgłoszenie jest sprawdzane przez służby. Jeden telefon to tylko chwila, a dla kogoś może oznaczać szansę na przeżycie
— podkreśla policja.
CZYTAJ WIĘCEJ: Z wychłodzenia zmarło już 10 osób. Policja apeluje, by reagować! „Zadzwoń pod numer 112, jeden telefon może uratować życie”
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749916-siarczyste-mrozy-uderzaja-termometry-pokaza-minus-20-st-c
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.