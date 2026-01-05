Wstrzymany ruch, ogromne opóźnienia i odwołane pociągi. Paraliż na kolei! Zmiany rozkładu jazy niemal w każdej części Polski

Niekorzystne warunki pogodowe poważnie dezorganizują funkcjonowanie kolei w całym kraju. Intensywne opady, silny wiatr i niskie temperatury wpływają na infrastrukturę, co skutkuje licznymi utrudnieniami. Wiele połączeń zostało całkowicie odwołanych, a te, które wciąż kursują, często mają wielogodzinne opóźnienia. Pociągi docierają na stacje znacznie później, a pasażerowie muszą liczyć się z długim oczekiwaniem i zmianami w rozkładzie jazdy niemal w każdej części Polski.

Opóźnienia pociągów

Od rana kolej zmaga się z poważnymi problemami. Portal PKP Polskich Linii Kolejowych podaje, że w całym kraju opóźnionych jest wiele pociągów, a część połączeń została odwołana. Liczne zakłócenia wywołane są pogodowym rollercoasterem, który spowodował m.in. uszkodzenia sieci trakcyjnej i systemów sterowania ruchem, wymusił zmniejszenie prędkości składów, a także wydłużył proces przygotowania wagonów oraz czas oczekiwania na obsługę.

W związku z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów

— czytamy na stronie PKP PLK.

Komunikacja zastępcza

Na odcinku Działdowo–Olsztyn Główny wstrzymano ruch pociągów z powodu trudnych warunków atmosferycznych. W związku z odwołaniem części połączeń przewoźnicy PKP Intercity oraz POLREGIO uruchomili komunikację zastępczą. Składy PKP Intercity, które mogą kontynuować jazdę, kierowane są trasami okrężnymi.

Przepraszamy za utrudnienia

— dodano w komunikacie.

Wszystkie opóźnienia i odwołania są na bieżąco publikowane na stronie portalpasazera.pl.

PKP PLK/Natalia Wierzbicka

