„Wczoraj strażacy interweniowali 86 razy w związku z opadami śniegu” - przekazał PAP rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski. GDDKiA poinformowała dziś rano, że błoto pośniegowe i śliskość utrudniają jazdę m.in. na drogach woj. warmińsko-mazurskiego.
Kierzkowski poinformował, że wczoraj strażacy interweniowali 924 razy. W tym, w związku z opadami śniegu 86 razy. Działania te polegały głównie na usuwaniu przewróconych drzew z ulic, chodników oraz z dachów i elementów budynków.
Najwięcej interwencji związanych z pogodą było w woj.: mazowieckim – 19, warmińsko-mazurskim – 13 oraz pomorskim – 8.
Setki pożarów
4 stycznia odnotowano 214 pożarów, w których zginęły 3 osoby, a 14 osób zostało rannych. Do tragedii doszło m.in. w Bierwcach (pow. radomski, woj. mazowieckie), gdzie w wyniku pożaru pomieszczenia kotłowni w budynku jednorodzinnym zginęły dwie osoby.
Ponadto doszło do 580 miejscowych zagrożeń oraz 130 alarmów fałszywych.
Ostatniej doby doszło również do 28 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. W ich wyniku 7 osób zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
Jak poinformował Kierzkowski, łącznie od 1 października 2025 r. do 4 stycznia 2026 r. doszło do 1484 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których 563 osoby zostały ranne, a 27 osób zginęło.
Uwaga kierowcy!
Jak przekazała dziś rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drogach od godz. 21 pracowały 792 jednostki sprzętu do zimowego utrzymania.
Błoto pośniegowe, lokalna śliskość występują na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w jego północno-wschodniej części oraz zachodniopomorskiego na DK37 na odc. Karwice - Darłowo. Ponadto śnieg jest obecny na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego.
GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie we wskazanych rejonach.
Jak przekazała, w dzień na południu zachmurzenie będzie małe do umiarkowanego, w centrum kraju na ogół umiarkowane, a w północnej połowie Polski duże z większymi przejaśnieniami.
Miejscami, głównie na północy kraju, spadnie śnieg.
Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od minus 4 st. C do 0 st. C, chłodniej na terenach podgórskich Karpat około minus 6 st. C. Wiatr na południu kraju słaby, na północy wiatr słaby i umiarkowany, na Mazurach okresami porywisty, południowo-zachodni, jedynie na południowym wschodzie z kierunków wschodnich. Wiatr na Mazurach lokalnie może powodować zawieje i zamiecie śnieżne
— przekazała dyrekcja.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
