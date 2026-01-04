Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed prognozowanymi regionalnie na dziś intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. W wielu powiatach na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia III oraz II stopnia - miejscami możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o pół metra.
Dziś od godz. 7 obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla powiatów: koszalińskiego (z miastem Koszalin), sławieńskiego, słupskiego (z miastem Słupsk), bytowskiego oraz lęborskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 30-50 cm, punktowo nawet o ok. 60 cm.
Pomarańczowe i żółte alerty
Na pozostałym obszarze wybrzeża obowiązują alerty II i I stopnia przed opadami śniegu - tam przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10-30 cm. W mocy pozostają także ostrzeżenia I stopnia przed opadami śniegu dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego.
Dziś rano dla położonych nad Bałtykiem powiatów na wschodzie woj. zachodnio-pomorskiego oraz zachodzie woj. pomorskiego zaczęły także obowiązywać ostrzeżenia II stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h.
Alerty pozostaną w mocy do jutra do godz. 7.
Trudne warunki panują na drogach
W związku z prognozowanymi zjawiskami wczoraj alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - obowiązywać on będzie do jutrzejszego poranka. RCB ostrzega przed trudnymi warunkami drogowymi i możliwymi przerwami w dostawie prądu, jakie mogą wystąpić w części województw zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.
Dla południowych powiatów woj. pomorskiego oraz południowego wschodu woj. zachodnio-pomorskiego wydane zostały ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami. Alerty I stopnia w związku tym zjawiskiem ogłoszono również dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, południowych powiatów województw dolnośląskiego i opolskiego oraz powiatów na północnych i południowych krańcach woj. śląskiego i małopolskiego.
Na przeważającym obszarze kraju zawieje i zamiecie spowodowane będą opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości około 30 km/h, w porywach do 55 km/h. Ostrzeżenia obowiązywać będą do godz. 20 dziś.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.
