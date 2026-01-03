Uwaga kierowcy! IMGW wydał nowe czerwone alerty. Meteorolodzy alarmują: Aktualne pozostają także pomarańczowe i żółte ostrzeżenia

Zasypane śniegiem po intensywnych nocnych opadach ulice Koszalina
Zasypane śniegiem po intensywnych nocnych opadach ulice Koszalina; Mapa ostrzeżeń IMGW / autor: PAP/Piotr Kowala/IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla przeważającej części kraju. W części regionów prognozowane są intensywne opady śniegu z przyrostem pokrywy do 50, a lokalnie nawet 60 cm; na wybrzeżu silny wiatr.

Wydane dziś ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obejmą obszar części województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Alerty obowiązywać będą do godz. 22. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, lokalnie około 15 cm. W rejonie woj. zachodniopomorskiego ostrzeżenie zostanie wznowione jutro rano i potrwa do północy.

Czerwony alert IMGW

Dla powiatów: koszalińskiego (z miastem Koszalin), sławieńskiego, słupskiego (z miastem Słupsk), bytowskiego oraz lęborskiego Instytut wydał dziś ostrzeżenie III, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 30-50 cm, punktowo nawet o ok. 60 cm. Alert potrwa od godz. 7 jutro do poranka pojutrze.

Nadal aktualne są ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego oraz II stopnia dla północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Wystąpią tam przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o od 10 cm do 30 cm, a miejscami o 40 cm. Ostrzeżenia I stopnia na Dolnym Śląsku potrwają do dzisiejszego wieczora, a na Pomorzu - w zależności od regionu - nawet do nocy z jutra na pojutrze. Ostrzeżenia II stopnia na wybrzeżu potrwają do północy, a miejscami zacznie obowiązywać jutro rano i potrwa do poranka pojutrze.

Zawieje śnieżne

Instytut poinformował także o ostrzeżeniach I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydanymi dla województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz części woj. podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Na tych terenach przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, a w porywach do 70 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Alerty te potrwają od dziś od godz. 11 do godzin nocnych.

Ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi zostały z kolei wydane dla powiatów położonych w rejonie wybrzeża, na północy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Alerty będą obowiązywać od godz. 7 jutro do poranka pojutrze.

Uwaga na silny wiatr!

Dla północy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego aktualne pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Potrwa ono do sobotniego wieczora.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

