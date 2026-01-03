Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla przeważającej części kraju. W części regionów prognozowane są intensywne opady śniegu z przyrostem pokrywy do 50, a lokalnie nawet 60 cm; na wybrzeżu silny wiatr.
Wydane dziś ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obejmą obszar części województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Alerty obowiązywać będą do godz. 22. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, lokalnie około 15 cm. W rejonie woj. zachodniopomorskiego ostrzeżenie zostanie wznowione jutro rano i potrwa do północy.
Czerwony alert IMGW
Dla powiatów: koszalińskiego (z miastem Koszalin), sławieńskiego, słupskiego (z miastem Słupsk), bytowskiego oraz lęborskiego Instytut wydał dziś ostrzeżenie III, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 30-50 cm, punktowo nawet o ok. 60 cm. Alert potrwa od godz. 7 jutro do poranka pojutrze.
Nadal aktualne są ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego oraz II stopnia dla północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Wystąpią tam przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o od 10 cm do 30 cm, a miejscami o 40 cm. Ostrzeżenia I stopnia na Dolnym Śląsku potrwają do dzisiejszego wieczora, a na Pomorzu - w zależności od regionu - nawet do nocy z jutra na pojutrze. Ostrzeżenia II stopnia na wybrzeżu potrwają do północy, a miejscami zacznie obowiązywać jutro rano i potrwa do poranka pojutrze.
Zawieje śnieżne
Instytut poinformował także o ostrzeżeniach I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydanymi dla województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz części woj. podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Na tych terenach przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, a w porywach do 70 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Alerty te potrwają od dziś od godz. 11 do godzin nocnych.
Ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi zostały z kolei wydane dla powiatów położonych w rejonie wybrzeża, na północy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Alerty będą obowiązywać od godz. 7 jutro do poranka pojutrze.
Uwaga na silny wiatr!
Dla północy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego aktualne pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Potrwa ono do sobotniego wieczora.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.
CZYTAJ WIĘCEJ: Znów intensywne opady śniegu! IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla trzech województw. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749792-uwaga-kierowcy-imgw-wydal-nowe-czerwone-alerty
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.