„Piękne jest to, że te flagi trafią do lokalnych społeczności. Prezydent Karol Nawrocki chce pokazać, że to państwo jest nasze wspólne, że te najważniejsze rzeczy nie dzieją się tylko w Warszawie […]. Jesteśmy dumni z naszych wartości” – powiedziała publicystka Telewizji wPolsce24 Anna Pawelec w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”, Marek Grabowski, socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty oraz Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci”.
1 stycznia br. po raz pierwszy uroczyście zmieniono biało-czerwoną flagę powiewającą nad Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Do tej kwestii nawiązali w „Salonie Dziennikarskim” publicyści. Jak wskazał Piotr Semka, za tę inicjatywę należy podziękować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
„Flagi trafią do lokalnych społeczności”
Anna Pawelec zwróciła uwagę na fakt, że „piękne jest to, że te flagi trafią do lokalnych społeczności”.
Prezydent Karol Nawrocki chce pokazać, że to państwo jest nasze wspólne, że te najważniejsze rzeczy nie dzieją się tylko w Warszawie, ale każdy z nas w lokalnych społecznościach jest odpowiedzialny. To nie tylko flaga, przecież przed Pałacem Prezydenckim stanęła szopka bożonarodzeniowa
— przypomniała publicystka Telewizji wPolsce24.
W ocenie Marka Grabowskiego „bardzo dobrze, że pomału z tej postkomuny zaczynamy wychodzić”.
Symbolika flagi jest tego najlepszym przykładem. Chciałbym, żeby flaga wsiała cały rok nad każdym domem i żeby to nie dziwiło
— przyznał socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty.
I my jesteśmy dumni z naszych wartości
— podkreśliła Anna Pawelec.
„Biało-czerwona zostanie uszlachetniona”
Jak wskazał Stanisław Janecki, „to jest flaga, która zostanie uszlachetniona i dowartościowana”.
I ta dowartościowana flaga to jest coś naprawdę silnego. To znakomity symbol tego, że jest ciągłość władzy, ciągłość RP i duma z Polski, duma!
— zaznaczył publicysta tygodnika „Sieci”.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
