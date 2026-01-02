Służby przygotowują się do trudnej nocy ze względu na prognozowane intensywne opady i oblodzenia dróg - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodał, że obecnie najtrudniejsza sytuacja jest na północy kraju oraz województwach opolskim, mazowieckim, łódzkim i śląskim. Rzecznik IMGW-PIB Agnieszka Prasek poinformowała z kolei, że w połowie przyszłego tygodnia spodziewane jest nadejście niżu, który przyniesienie bardzo intensywne opady śniegu.
Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest nie tylko na północy Polski, ale także od wczorajszego wieczora w województwie opolskim, śląskim, także w województwie łódzkim, no i oczywiście w województwie mazowieckim
— powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej dotyczącej sytuacji pogodowej w kraju.
Dodał, że służby przygotowują się do „trudnej nocy, ponieważ w godzinach wieczornych - według prognoz IMGW - będzie trudna sytuacja w związku z intensywnymi opadami oraz oblodzeniem dróg”. Zaapelował, by podróżni zachowali ostrożność i jeżeli sytuacja na to pozwala, zrezygnowali z podróży.
Klimczak podkreślił, że szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy poruszający się m.in. między Kołobrzegiem a Lęborkiem, na S6, Trasie Kaszubskiej oraz na drogach wojewódzkich i powiatowych na tym obszarze.
Ta sytuacja dynamicznie się zmienia, przed nami także bardzo trudna część przyszłego tygodnia
— zaznaczył Klimczak.
Walka o udrożnienie linii kolejowej
Trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn; dzięki pomocy policji, do strącania śniegu z drzew wykorzystywany jest policyjny śmigłowiec Black Hawk - poinformował w piątek po południu minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Podczas konferencji prasowej w Pruszkowie Klimczak podkreślił, że linia kolejowa 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn została wyłączona z ruchu m.in. ze względu na przerwania sieci trakcyjnej.
Na drzewach wzdłuż linii jest bardzo dużo śniegu
— podkreślił, dodając, że po raz pierwszy zastosowano tam metodę oczyszczania drzew ze śniegu podmuchem z wirnika śmigłowca.
Jak zaznaczył Klimczak, wykorzystywany jest do tego policyjny śmigłowiec Black Hawk, a metodę usuwania śniegu podmuchem zastosowano w Polsce po raz pierwszy.
Minister dodał, że na żadnym z polskich lotnisk nie ma żadnych utrudnień związanych z pogodą, mogą się zdarzyć jedynie „drobne opóźnienia” z powodu odladzania samolotów.
Nadchodzą „bardzo intensywne” opady śniegu
W połowie przyszłego tygodnia spodziewane jest nadejście niżu z rejonu Włoch, który będzie przemieszczał się południem, południowym - wschodem oraz wschodem i centrum kraju, przynosząc bardzo intensywne opady śniegu - przekazała rzecznik IMGW-PIB Agnieszka Prasek.
Rzecznik prasowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) Agnieszka Prasek poinformowała w piątek podczas konferencji prasowej, że w połowie przyszłego tygodnia spodziewane jest nadejście niżu z rejonu Włoch, który będzie przemieszczał się południem Polski, południowym wschodem oraz wschodem i centrum kraju.
Spodziewamy się bardzo intensywnych opadów śniegu
— wskazała. Zaznaczyła jednak, że to jeszcze odległy termin.
Na bieżąco monitorujemy sytuację
— dodała.
Zwróciła uwagę, że dla całego kraju IMGW wydał ostrzeżenia w związku z oblodzeniem nawierzchni dróg i chodników. Wskazała, że do niedzieli, dla wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz dla części zachodniej województwa pomorskiego, wydano ostrzeżenia stopnia drugiego stopnia. W tych miejscach synoptycy przewidują lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej ponad 40 cm.
Do tego, na południowym zachodzie - rejon Sudetów, intensywne opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej do 15 cm
— przekazała Prasek.
Dodała, że zarówno na północnym - zachodzie oraz na południu pojawią się zawieje i zamiecie śnieżne.
Ta sytuacja potrwa przez najbliższe kilka dni
— sprecyzowała.
