wideo

Odwołane loty, opóźnienia, chaos informacyjny i pasażerowie krzyczący "pomocy!". Tak wyglądała sytuacja na lotnisku w Modlinie

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Pasażerowie oczekują na opóźnione loty na lotnisku w Modlinie, 31 grudnia 2025. / autor: PAP/Bartłomiej Pawlak
Pasażerowie oczekują na opóźnione loty na lotnisku w Modlinie, 31 grudnia 2025. / autor: PAP/Bartłomiej Pawlak

Odwołane loty, wielogodzinne opóźnienia, chaos informacyjny i setki uwięzionych na lotnisku pasażerów. Tak wyglądała sytuacja na lotnisku w Modlinie w ostatnim dniu 2025 roku. W sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać zdesperowanych pasażerów, którzy krzyczą „Pomocy!”.

CZYTAJ WIĘCEJ:

- Ruch samolotów w Modlinie wznowiony. Czekało tysiąc osób! „Nie otrzymali na miejscu żadnych informacji”. Co z Lotniskiem Chopina?

- Polska sparaliżowana przez intensywne opady śniegu! Horror kierowców, nie lepiej na kolei i w ruchu lotniczym. „Samochody grzęzną”

Z danych, które były w środę publikowane m.in. przez serwis śledzący ruch lotniczy Flightradar24 wynikało, że wiele lotów było opóźnionych i to wiele godzin. Opóźnione były również przyloty na lotnisko pod Warszawą, a część planowanych na przedpołudnie maszyn została przekierowana na inne lotniska w Polsce.

Choć lotnisko od rana informowało o problemach operacyjnych, to komunikaty znacząco odbiegały od tego, co działo się w porcie lotniczym. Mówili o tym sami pasażerowie, którzy w rozmowie m.in. z TVN24 mówili m.in. o przepychankach i chaosie informacyjnym. Mężczyzna, którego syn miał wylecieć o 9:20 relacjonował, że pasażerowie siedzieli trzy godziny w samolocie czekając na start.

Panują tam dantejskie sceny. Doszło do tego, że pasażerowie zaczęli dzwonić na 112, bo w samolocie odmówiono im wody, a potem odmówiono im także wyjścia

— mówił.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać jak zdesperowani pasażerowie krzyczą „pomocy!”.

PAP/X/TVN24/Oprac. Kamil Kwiatek

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych