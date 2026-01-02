Mieszkańcy Elbląga mogą odetchnąć. Prezydent miasta odwołał stan pogotowia przeciwpowodziowego

  • Kraj
  • opublikowano:
Rzeka Elbląg / autor: PAP/Andrzej Jackowski
Rzeka Elbląg / autor: PAP/Andrzej Jackowski

W związku z ustąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie miasta prezydent Elbląga Michał Missan odwołał dzisiaj rano stan pogotowia przeciwpowodziowego - poinformował elbląski magistrat.

Jak przekazał urząd, w najbliższym czasie zdemontowane zostaną rękawy przeciwpowodziowe rozłożone wzdłuż ul. Bulwar Zygmunta Augusta oraz przy ul. Warszawskiej.

Trudna sytuacja hydrologiczna utrzymywała się w Elblągu i okolicach od 27 grudnia, kiedy na skutek silnego wiatru z północnego zachodu wody z Zalewu Wiślanego wpychane były w głąb lądu do rzeki Elbląg i innych cieków na Żuławach Elbląskich.

W kolejnych dniach woda w rzece Elbląg podniosła się powyżej stanów alarmowych. Służby rozkładały tam rękawy przeciwpowodziowe i worki z piaskiem. Groźnie było też we Fromborku, gdzie woda z Zalewu Wiślanego wylała się w okolice portu, oraz w Suchaczu, gdzie zalane zostało nabrzeże.

Po ustaniu wiatru sytuacja zaczęła się stabilizować, a stan alarmu odwołano w Sylwestra.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych