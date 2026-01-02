W związku z ustąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie miasta prezydent Elbląga Michał Missan odwołał dzisiaj rano stan pogotowia przeciwpowodziowego - poinformował elbląski magistrat.
Jak przekazał urząd, w najbliższym czasie zdemontowane zostaną rękawy przeciwpowodziowe rozłożone wzdłuż ul. Bulwar Zygmunta Augusta oraz przy ul. Warszawskiej.
Trudna sytuacja hydrologiczna utrzymywała się w Elblągu i okolicach od 27 grudnia, kiedy na skutek silnego wiatru z północnego zachodu wody z Zalewu Wiślanego wpychane były w głąb lądu do rzeki Elbląg i innych cieków na Żuławach Elbląskich.
W kolejnych dniach woda w rzece Elbląg podniosła się powyżej stanów alarmowych. Służby rozkładały tam rękawy przeciwpowodziowe i worki z piaskiem. Groźnie było też we Fromborku, gdzie woda z Zalewu Wiślanego wylała się w okolice portu, oraz w Suchaczu, gdzie zalane zostało nabrzeże.
Po ustaniu wiatru sytuacja zaczęła się stabilizować, a stan alarmu odwołano w Sylwestra.
kk/PAP
