Z uwagi na trudne warunki pogodowe na Warmii i Mazurach, w działaniach służb - m.in. SOK- pomoże policyjny śmigłowiec Black Hawk. Śmigłowiec miałby strącać obfity śnieg zalegający na drzewach, które uginają się pod jego ciężarem nad linią kolejową.
W komunikacie opublikowanym na platformie X policja przekazała, że śmigłowiec pomoże z góry monitorować sytuację i szybciej kierować wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
Szczególną uwagę kierujemy na pomoc Straży Ochrony Kolei
— zaznaczono.
Śmigłowiec nad Warmią i Mazurami
Nad Warmią i Mazurami lata policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk, wspierając działania służb w wymagających warunkach atmosferycznych
— poinformowała policja w kolejnym wpisie ze zdjęciami i nagraniem.
Zapewnia wsparcie Straży Ochrony Kolei, szczególnie w rejonach infrastruktury kolejowej, gdzie liczy się szybka reakcja i skuteczny monitoring z powietrza
— podkreślono.
Śmigłowiec ma strącać obfity śnieg
Wsparcie policyjnego śmigłowca na Warmii i Mazurach było planowane w czwartek, ale z powodu złej pogody przełożono je na piątek.
Według planów helikopter ma zrobić oblot w okolicy stacji Waplewo
— poinformował PAP Karol Jakubowski z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.
Po nim będzie można zaplanować dalsze wspólne działania z policją na linii kolejowej Działdowo – Olsztyn
— dodał.
Śmigłowiec miałby strącać obfity śnieg zalegający na drzewach, które uginają się pod jego ciężarem nad linią kolejową. Uniemożliwia to kursowanie pociągów na tej trasie.
Ruch pociągów zawieszony do odwołania
PKP Intercity S.A. poinformowało, że w związku z ekstremalnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podjęto decyzję o wstrzymaniu kursowania pociągów na linii kolejowej nr 216 (Działdowo – Nidzica – Olsztyn).
Ruch pociągów PKP Intercity S.A. pozostanie zawieszony do odwołania, tj. do czasu pełnego ustabilizowania sytuacji pogodowej, przeprowadzenia niezbędnych oględzin infrastruktury oraz zapewnienia bezpiecznych warunków przejazdu.
Dla pasażerów uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa, która realizowana jest zgodnie z możliwościami operacyjnymi oraz aktualnymi warunkami terenowymi. Informacje o miejscach podstawienia autobusów przekazywane są na bieżąco przez obsługę pociągów, drużyny konduktorskie oraz w systemach informacji pasażerskiej.
CZYTAJ TAKŻE:
-Trudna sytuacja w warmińsko-mazurskim! Śnieg i wiatr znów dają się we znaki. Na 90 proc. dróg krajowych leży błoto pośniegowe
-Ten incydent sparaliżował linię Działdowo–Olsztyn. Ruch pociągów został wstrzymany, nie ruszą do północy. Co z pasażerami?
PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749665-atak-zimy-w-polsce-sluzbom-pomoze-policyjny-black-hawk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.