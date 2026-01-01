Kilometr przed stacją Sterławki zepsuła się lokomotywa pociągu do Gdyni. Ze względu na wysoki śnieg 180 pasażerów nie mogło wysiąść z wagonów. Kolej zdecydowała o wysłaniu na miejsce spalinowej lokomotywy. „Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku pomagają w organizacji i przeprowadzeniu ewakuacji” - poinformowała w serwisie X Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Wszy
180 pasażerów utknęło w pociągu
O zepsuciu się lokomotywy i braku możliwości wysadzenia podróżnych poinformował PAP rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz.
PKP IC na platformie X poinformowało, że chodzi po pociąg „Biebrza” jadący z Białegostoku do Gdyni Głównej. Dodano, że w pociągu znajduje się 180 pasażerów, którzy znajdują się pod opieką obsługi pociągu.
Zadysponowano podstawienie lokomotywy spalinowej w celu ściągnięcia uszkodzonego pociągu
— podało PKP IC.
W warmińsko-mazurskim nieczynna jest linia kolejowa Olsztyn-Działdowo, gdzie nad torami zwisają obciążone śniegiem gałęzie. Linia ta pierwotnie miała być zamknięta do północy, obecnie PKP informuje, że linia ta zamknięta jest do odwołania.
Policja pomagała w ewakuacji
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w #Giżycko pomagają w organizacji i przeprowadzeniu ewakuacji około 180 pasażerów pociągu relacji Białystok - Gdynia Główna na linii kolejowej nr 38 (odcinek Giżycko - Sterławki Wielkie). Doszło tam tam do awarii lokomotywy w miejscu, gdzie nie ma możliwości podstawienia zastępczej komunikacji autobusowej
— przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych KWP w Olsztynie.
Akcja zakończona - AKTUALIZACJA
Później - po publikacji - pojawiła się informacja o zakończeniu „akcji”. Pociąg do Gdyni, który utknął kilometr przed Sterławkami, dotarł do stacji, gdzie policjanci i strażacy pomogli podróżnym w przesiadaniu się do autokarów.
Spalinowa lokomotywa dotarła do miejsca awarii i dopchnęła skład z zepsutą lokomotywą do stacji Sterławki
— poinformowała o tym PAP oficer prasowa policji w Giżycku asp. szt. Iwona Chruścińska. W Sterławkach policjanci i strażacy pomogli podróżnym w przesiadaniu się do autokarów. Wśród pasażerów są dzieci, seniorzy i całe rodziny. Przesiadka odbywała się w śnieżnej zamieci.
Teraz autokary pojadą do Korsz, tam podróżni wsiądą w pociąg i pojadą do Gdyni
— dodała policjantka.
