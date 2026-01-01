WIDEO

Pociąg stanął kilometr przed stacją. 180 pasażerów było uwięzionych, wszystko przez zaspy! Policjanci pomagali w ewakuacji

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku pomagają w organizacji i przeprowadzeniu ewakuacji około 180 pasażerów pociągu relacji Białystok - Gdynia Główna / autor: X/KWP w Olsztynie
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku pomagają w organizacji i przeprowadzeniu ewakuacji około 180 pasażerów pociągu relacji Białystok - Gdynia Główna / autor: X/KWP w Olsztynie

Kilometr przed stacją Sterławki zepsuła się lokomotywa pociągu do Gdyni. Ze względu na wysoki śnieg 180 pasażerów nie mogło wysiąść z wagonów. Kolej zdecydowała o wysłaniu na miejsce spalinowej lokomotywy. „Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku pomagają w organizacji i przeprowadzeniu ewakuacji” - poinformowała w serwisie X Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Wszy

180 pasażerów utknęło w pociągu

O zepsuciu się lokomotywy i braku możliwości wysadzenia podróżnych poinformował PAP rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz.

PKP IC na platformie X poinformowało, że chodzi po pociąg „Biebrza” jadący z Białegostoku do Gdyni Głównej. Dodano, że w pociągu znajduje się 180 pasażerów, którzy znajdują się pod opieką obsługi pociągu.

Zadysponowano podstawienie lokomotywy spalinowej w celu ściągnięcia uszkodzonego pociągu

— podało PKP IC.

W warmińsko-mazurskim nieczynna jest linia kolejowa Olsztyn-Działdowo, gdzie nad torami zwisają obciążone śniegiem gałęzie. Linia ta pierwotnie miała być zamknięta do północy, obecnie PKP informuje, że linia ta zamknięta jest do odwołania.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Co działo się na peronie w Mławie? Pasażerowie po kolana w śniegu. Tusk na sztabie kryzysowym grzmiał: Miałem nadzieję, że to fejk. WIDEO

Policja pomagała w ewakuacji

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w #Giżycko pomagają w organizacji i przeprowadzeniu ewakuacji około 180 pasażerów pociągu relacji Białystok - Gdynia Główna na linii kolejowej nr 38 (odcinek Giżycko - Sterławki Wielkie). Doszło tam tam do awarii lokomotywy w miejscu, gdzie nie ma możliwości podstawienia zastępczej komunikacji autobusowej

— przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych KWP w Olsztynie.

Akcja zakończona - AKTUALIZACJA

Później - po publikacji - pojawiła się informacja o zakończeniu „akcji”. Pociąg do Gdyni, który utknął kilometr przed Sterławkami, dotarł do stacji, gdzie policjanci i strażacy pomogli podróżnym w przesiadaniu się do autokarów.

Spalinowa lokomotywa dotarła do miejsca awarii i dopchnęła skład z zepsutą lokomotywą do stacji Sterławki

— poinformowała o tym PAP oficer prasowa policji w Giżycku asp. szt. Iwona Chruścińska. W Sterławkach policjanci i strażacy pomogli podróżnym w przesiadaniu się do autokarów. Wśród pasażerów są dzieci, seniorzy i całe rodziny. Przesiadka odbywała się w śnieżnej zamieci.

Teraz autokary pojadą do Korsz, tam podróżni wsiądą w pociąg i pojadą do Gdyni

— dodała policjantka.

CZYTAJ TAKŻE: Trudna sytuacja w warmińsko-mazurskim! Śnieg i wiatr znów dają się we znaki. Na 90 proc. dróg krajowych leży błoto pośniegowe

Adam Kacprzak/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych