Choć sylwestrowa noc przebiegła w Warszawie spokojnie, to na Placu Zamkowym musieli interweniować strażacy! Od fajerwerków zapalił się bowiem… czubek miejskiej choinki.
Zapaliła się choinka
Podkom. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji podkreślił w rozmowie z PAP, że imprezy sylwestrowe zorganizowane ostatniej nocy w Warszawie przebiegły bezpiecznie.
Był spokój, poza incydentem na Placu Zamkowym, gdzie od fajerwerków puszczanych o północy doszło do zaprószenia ognia szczytu miejskiej choinki. Nie było poszkodowanych
— przekazał.
Sytuację uratowali strażacy
Interweniowali tam strażacy, co ukazują nagrania opublikowane w mediach społecznościowych.
Pracownik Zamku Królewskiego odłączył instalację elektryczną oświetlającą choinkę.
