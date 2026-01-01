WIDEO

Sylwestrowy incydent na Placu Zamkowym w Warszawie. Od fajerwerków zapalił się... czubek choinki! Strażacy spisali się na medal

Na Placu Zamkowym w Warszawie od fajerwerków puszczanych o północy doszło do zaprószenia ognia szczytu miejskiej choinki / autor: Fratria, X/Mir_AS_, mycielski
Choć sylwestrowa noc przebiegła w Warszawie spokojnie, to na Placu Zamkowym musieli interweniować strażacy! Od fajerwerków zapalił się bowiem… czubek miejskiej choinki.

Zapaliła się choinka

Podkom. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji podkreślił w rozmowie z PAP, że imprezy sylwestrowe zorganizowane ostatniej nocy w Warszawie przebiegły bezpiecznie.

Był spokój, poza incydentem na Placu Zamkowym, gdzie od fajerwerków puszczanych o północy doszło do zaprószenia ognia szczytu miejskiej choinki. Nie było poszkodowanych

— przekazał.

Sytuację uratowali strażacy

Interweniowali tam strażacy, co ukazują nagrania opublikowane w mediach społecznościowych.

Pracownik Zamku Królewskiego odłączył instalację elektryczną oświetlającą choinkę.

