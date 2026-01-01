W woj. warmińsko-mazurskim panują trudne i bardzo trudne warunki drogowe - ponownie intensywnie pada śnieg i wieje wiatr. Drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, ale leży na nich błoto pośniegowe i śnieg. W Rączkach na S7 zablokowany jest jeden pas ruchu.
Po wszystkich drogach krajowych w regionie jeździ obecnie 90 pługów i pługopiaskarek. Dyżurna punktu informacji drogowej GDDKiA w Olsztynie powiedziała PAP, że mimo nieustannej pracy tego sprzętu na 90 proc. dróg krajowych leży błoto pośniegowe.
W Rączkach między Olsztynkiem a Nidzicą zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Auto ciężarowe wjechało tam do rowu. Według GDDKiA w Olsztynie utrudnienia mogą potrwać do godz. 22.
Trudna sytuacja na drogach wojewódzkich!
Jeszcze trudniej jeździ się po drogach wojewódzkich. Tu na większości odcinków leży zajeżdżony śnieg i jest ślisko. Dyżurny punktu informacji zimowego utrzymania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie powiedział PAP, że w całym regionie jazda wymaga wielkiej ostrożności. Drogowcy koncentrują się na utrzymaniu przejezdności dróg. Nie jest to łatwe zwłaszcza w okolicach Elbląga, Braniewa, Iławy i Nidzicy, bo tam śniegu jest już ponad 60 cm.
Zwęziły się drogi, bo na poboczach są hałdy śniegu, którego nie ma już gdzie spychać
— przyznał.
Najmniej śniegu jest na wschodzie regionu, w okolicach Olecka (12 cm). Na zachodzie regionu, w okolicach Iławy, Działdowa, Nidzicy czy Elbląga warstwa śniegu sięga ponad 60 cm. Wieczorem nad regionem niemal bez przerwy pada śnieg i wieje wiatr. Na niektórych chodnikach i osiedlowych ulicach w Olsztynie śnieg sięga kolan dorosłych ludzi.
CZYTAJ TAKŻE:
— Służby drogowe w akcji? Dariusz Klimczak użył zdjęcia… z czasów rządów PiS. Alvin Gajadhur pokazał porównanie. „To wszystko tłumaczy”
— Kaja Godek też doświadczyła skutków ataku zimy. „Całe rodziny uwięzione godzinami w samochodach bez żadnej pomocy!”. WIDEO
— GDDKiA zapewnia: Rano wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Nocą pracowało ponad 1,3 tys. jednostek sprzętu
Adam Kacprzak/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749633-trudna-sytuacja-na-drogach-w-woj-warminsko-mazurskim
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.