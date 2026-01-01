TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Polacy ocenili nową inicjatywę prezydenta Nawrockiego. "Dziękujemy"; "Piękny pomysł. On jest genialny w swojej prostocie"

Uroczysta zmiana flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim / autor: Marek Borawski/KPRP
Dziś po raz pierwszy uroczyście zmieniono biało-czerwoną flagę nad Pałacem Prezydenckim w Warszawie. W podniosłym wydarzeniu, które zgromadziło masę Polaków, uczestniczył również reporter Telewizji wPolsce24 Krzysztof Nowina-Konopka.

Flaga Polski to jeden z najważniejszych symboli państwowych, który reprezentuje polską państwowość, historię i wspólnotę obywateli. To znak jednoczący Polaków w momentach świąt narodowych, wydarzeń historycznych czy sportowych. Jak podkreśla kancelaria prezydenta, nowy zwyczaj ma podkreślić związek państwa ze wspólnotami lokalnymi.

Piękny pomysł”

O inicjatywie prezydenta Karola Nawrockiego mówili Polacy w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24.

Chcemy, by to godnie wyglądało, żeby można to było zaprezentować szerokiej publiczności

— powiedział mjr Paweł Linke z Dowództwa Garnizonu Warszawy.

Bardzo nam się podobało, jesteśmy zachwyceni. Dziękujemy prezydentowi za tak wspaniałą inicjatywę

— wskazała jedna z uczestniczek uroczystości w rozmowie z naszym reporterem.

Piękny pomysł. On jest genialny w swojej prostocie

— zaznaczył inny mężczyzna.

Od 1 stycznia 2026 roku, w każdą sobotę o godz. 11:45 biało-czerwona flaga nad Pałacem Prezydenckim będzie uroczyście zmieniana. Ta, która tam powiewała, nie zostanie złożona w ciszy, trafi do tych, którzy służą RP - do szkół, gdzie wychowuje się przyszłe pokolenia, do strażaków i służb, które stoją na straży bezpieczeństwa, do instytucji, które każdego dnia niosą ciężar państwa. Flaga, która powiewa nad siedzibą głowy państwa, powinna pozostać blisko narodu.

Telewizja wPolsce24/Natalia Wierzbicka

