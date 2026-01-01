23-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na Lotnisku Chopina w Warszawie z urządzeniem do zagłuszania fal radiowych. Jak podał portal rp.pl, sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a sprawę bada prokuratura.
Zatrzymanie na lotnisku i zarzuty prokuratury
Jak podał portal, obywatel Ukrainy Illia S. został zatrzymany w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, a dzień później sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Mężczyzna miał przy sobie sprawne urządzenie do zagłuszania fal radiowych, działające w pasmach przeznaczonych dla łączności i nawigacji lotniczej. Ze względu na fakt, że lotnisko jest elementem infrastruktury krytycznej, sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota.
Jak w rozmowie z portalem wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba, 23-latkowi postawiono zarzut usiłowania działań mogących zagrozić bezpieczeństwu ruchu lotniczego. Podejrzany nie przyznał się do winy, a jego wyjaśnienia - na obecnym etapie postępowania - nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.
Podejrzane zachowanie i rola zagłuszarki
Zainteresowanie służb wzbudziło nietypowe zachowanie Illii S., który przez wiele godzin przesiadywał w ogólnodostępnej części hali lotniska, zajmując stolik w jednym z lokali gastronomicznych i pracując na laptopie. W dniu zatrzymania miał spędzić tam około sześciu godzin, co wyraźnie odbiegało od zachowań innych pasażerów. Po zatrzymaniu mężczyzna nie potrafił logicznie wyjaśnić celu swojej obecności na lotnisku ani posiadania zagłuszarki, a jego relacje dotyczące zawodu i miejsca zamieszkania były niespójne - deklarował m.in., że mieszka w Kanadzie.
Jak informuje rp.pl, prokuratura uznała areszt za konieczny, by biegli mogli dokładnie zbadać zabezpieczony sprzęt, w tym laptop, telefon i samo urządzenie do zakłócania sygnałów. Specjaliści mają ocenić, czy zagłuszarka mogła realnie wpłynąć na funkcjonowanie systemów lotniskowych oraz jak zaawansowana była technologicznie. Śledczy nie wykluczają, że do sprawy mogą włączyć się służby specjalne.
