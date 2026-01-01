37-letnia kobieta zmarła w szpitalu po tym, jak została potrącona na chodniku w Ostrowie Wielkopolskim przez pijanego kierowcę, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała podejrzanych kilka godzin później, a oboje mieli po około 2 promile alkoholu w organizmie.
Jak przekazała PAP oficer prasowa ostrowskiej policji asp. Ewa Golińska-Jurasz informację o rannej kobiecie służby otrzymały po godzinie 4.
Na miejsce zdarzenia w rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Wysockiej w Ostrowie Wlkp. przyjechały policja i pogotowie. 37-letnia ranna została przetransportowana do ostrowskiego szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarła. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale po drodze zgubił tablicę rejestracyjną pojazdu - wyjaśniła Golińska-Jurasz.
W wyniku podjętych działań poszukiwany samochód znaleziono po godzinie 5 w miejscowości Przygodzice (10 km od Ostrowa Wlkp.- PAP). W samochodzie znajdowały się dwie osoby
— powiedziała rzecznik.
Zatrzymano nietrzeźwą parę
Policja zatrzymała do sprawy 26-letnich mężczyznę i kobietę. Oboje byli nietrzeźwi – badanie wykazało po 2 promile alkoholu w ich organizmach.
Zdaniem policji ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki BMW na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na drogę pieszo–rowerową i potrącił znajdującą się tam kobietę.
Osoby zostały zatrzymane i osadzone w policyjnym areszcie. Pobrano od nich krew do dalszych badań
— przekazała oficer prasowa ostrowskiej policji. Wszystkie czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Sylwestrowy koszmar w Szwajcarii. Cały czas rośnie liczba ofiar! „Sądzimy, że zginęło kilkadziesiąt osób”. Około stu zostało rannych
— Tragiczna śmierć taksówkarza w Giżycku. Zaatakował go… pasażer. Zatrzymano 37-latka. „Policjanci znali mężczyznę z wcześniejszych zdarzeń”
— Strażacy interweniowali 775 razy w czasie sylwestrowej nocy. W pożarach zginęły dwie osoby. W Wieluniu ewakuowano 19 osób
— Sylwester w Holandii w cieniu tragedii. Kilka osób zginęło. Spłonął zabytkowy kościół. „Najbrutalniejsza noc w ostatnich latach”
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749603-tragedia-z-alkoholem-w-tle-nie-zyje-potracona-kobieta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.