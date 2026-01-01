W noc sylwestrową pijany kierowca potrącił 37-latkę. Kobieta zmarła w szpitalu. Zatrzymano dwie osoby. "Mieli po około 2 promile"

Na nic ostrzeżenia i apele policji. W noc sylwestrową pijany kierowca potrącił 37-latkę, kobieta zmarła w szpitalu. Zatrzymano dwie osoby. Na zdjęciu taśma policyjna / autor: Fratria

37-letnia kobieta zmarła w szpitalu po tym, jak została potrącona na chodniku w Ostrowie Wielkopolskim przez pijanego kierowcę, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała podejrzanych kilka godzin później, a oboje mieli po około 2 promile alkoholu w organizmie.

Jak przekazała PAP oficer prasowa ostrowskiej policji asp. Ewa Golińska-Jurasz informację o rannej kobiecie służby otrzymały po godzinie 4.

Na miejsce zdarzenia w rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Wysockiej w Ostrowie Wlkp. przyjechały policja i pogotowie. 37-letnia ranna została przetransportowana do ostrowskiego szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarła. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale po drodze zgubił tablicę rejestracyjną pojazdu - wyjaśniła Golińska-Jurasz.

W wyniku podjętych działań poszukiwany samochód znaleziono po godzinie 5 w miejscowości Przygodzice (10 km od Ostrowa Wlkp.- PAP). W samochodzie znajdowały się dwie osoby

— powiedziała rzecznik.

Zatrzymano nietrzeźwą parę

Policja zatrzymała do sprawy 26-letnich mężczyznę i kobietę. Oboje byli nietrzeźwi – badanie wykazało po 2 promile alkoholu w ich organizmach.

Zdaniem policji ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki BMW na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na drogę pieszo–rowerową i potrącił znajdującą się tam kobietę.

Osoby zostały zatrzymane i osadzone w policyjnym areszcie. Pobrano od nich krew do dalszych badań

— przekazała oficer prasowa ostrowskiej policji. Wszystkie czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

Adam Bąkowski/PAP

