Po raz pierwszy uroczyście zmieniono biało-czerwoną flagę nad Pałacem Prezydenckim! "Zostanie przekazana wspólnotom lokalnym w całej Polsce"

Uroczysta zmiana flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim / autor: X/@LeskiewiczRafa
Uroczysta zmiana flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim / autor: X/@LeskiewiczRafa

Rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz poinformował w mediach społecznościowych, że biało-czerwona powiewająca nad Pałacem Prezydenckim została uroczyście zmieniona! Flaga zdjęta z masztu będzie co tydzień przekazywana wspólnotom lokalnym w całej Polsce.

Flaga Polski to jeden z najważniejszych symboli państwowych, który reprezentuje polską państwowość, historię i wspólnotę obywateli. To znak jednoczący Polaków w momentach świąt narodowych, wydarzeń historycznych czy sportowych.

Uroczysta zmiana flagi

Dziś, a następnie w każdą sobotę o 11.45, flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim będzie uroczyście zmieniana. Flaga zdjęta z masztu zostanie przekazywana wspólnotom lokalnym w całej Polsce

— poinformowała kancelaria prezydenta.

Uroczysta zmiana flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim

— napisał Rafał Leśkiewicz i zamieścił zdjęcia.

Gest szacunku i wspólnoty

Dziś po raz pierwszy odbył się uroczysty ceremoniał zmiany i złożenia flagi, która powiewa nad Pałacem Prezydenckim. To znak szacunku dla naszych barw i wspólnoty. Flagi będą trafiały do wspólnot lokalnych w całej Polsce. Kolejne ceremonie – w każdą sobotę o 11:45. Zapraszamy!

— podkreślił Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zapowiedział wcześniej Paweł Szefernaker, od 1 stycznia 2026 roku, w każdą sobotę biało-czerwona flaga nad Pałacem Prezydenckim będzie uroczyście zmieniana. Z kolei ta, która tam powiewała, nie zostanie złożona w ciszy, tylko trafi do tych, którzy służą RP - do szkół, gdzie wychowuje się przyszłe pokolenia, do strażaków i służb, które stoją na straży bezpieczeństwa, do instytucji, które każdego dnia niosą ciężar państwa. Flaga, która powiewa nad siedzibą głowy państwa, powinna pozostać blisko narodu.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki wprowadza kolejny zwyczaj! Biało-czerwona flaga nad Pałacem Prezydenckim będzie uroczyście zmieniana co tydzień

X/Natalia Wierzbicka

