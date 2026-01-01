„Pociąg IC Olsztyn Główny - Kraków utknął w okolicach wsi Dobrzyń po tym jak uderzył w zwisające nad torami drzewo” - przekazał rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański. W pociągu przebywa 41 pasażerów. Ruch na trasie Działdowo-Olsztyn jest wstrzymany do północy.
Służby wskazują, że pociąg utknął w miejscu, do którego nie dotrą autobusy, by móc zabrać pasażerów.
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał za pośrednictwem platformy X, że skład zostanie odholowany lokomotywą spalinową do Olsztyna, tak aby pasażerowie mogli kontynuować swoją podróż.
Na miejscu są już ekipy techniczne i naprawiają trakcję. Obecnie inne pociągi PKP Intercity kierowane są drogą okrężną przez Iławę Główną. Wczoraj na tej samej linii drzewa również zerwały trakcję. To bardzo trudny teren z bardzo silnymi opadami śniegu
— wskazał szef resortu infrastruktury.
Lokomotywa spalinowa już wyjechała
Rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz zapewnił w rozmowie z PAP, że lokomotywa spalinowa już wyjechała z Iławy. Z Działdowa zaś ruszył na miejsce zdarzenia pociąg sieciowy.
PKP Intercity podkreśliło, że podróżujący pociągiem „cały czas pozostają pod opieką naszej drużyny konduktorskiej, dbającej o ich bezpieczeństwo i komfort”.
Przewoźnik dodał, że na odcinku Działdowo–Nidzica–Olsztyn zapewniono komunikację autobusową.
Wprowadzono honorowanie biletów PKP Intercity i Kolei Mazowieckich na odcinku Działdowo – Warszawa – Skarżysko-Kamienna
— poinformowano.
Przedstawiciel wojewody przekazał ponadto, że zwisające ośnieżone gałęzie doprowadziły do wyłączenia dwóch linii wysokiego napięcia Olsztynek - Mątki i Mątki - Gietrzwałd. Tarasewicz zapewnił, że służby techniczne na bieżąco starają się usuwać awarie.
W warmińsko-mazurskim od dzisiejszego poranka znowu miejscami pada śnieg. Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne ale miejscami śliskie.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749600-paraliz-na-linii-dzialdowoolsztyn-dzis-pociagi-nie-rusza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.