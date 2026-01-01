Od dziś w Polsce jest sześć nowych miast. Nastąpiły również zmiany dot. ustalenia granic gmin, m.in. w województwie mazowieckim

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od dziś w Polsce przybyło sześć miast. Prawa miejskie otrzymały miejscowości w województwach: mazowieckim, lubelskim, opolskim i śląskim.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy opublikowane 31 lipca wprowadza zmiany w podziale terytorialnym państwa. Chodzi o zmiany granic gmin i miast, nadanie statusu miasta miejscowościom i zmiany nazwy gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem, od 1 stycznia sześć miejscowości ma nadany status miasta. Miastami zostały trzy miejscowości w województwie mazowieckim: Stanisławów (pow. miński), Małkinia Górna (pow. ostrowski) i Staroźreby (pow. płocki). Status miasta zyskał także: Janów Podlaski (pow. bialskim, woj. lubelskie), Branice (pow. głubczycki, woj. opolskie) oraz Janów (pow. częstochowski, woj. śląskie).

Nową nazwę – Bratian – otrzymała natomiast wiejska gmina Nowe Miasto Lubawskie w woj. warmińsko-mazurskim. Bratian odróżni się w ten sposób od sąsiedniego powiatowego Nowego Miasta Lubawskiego.

Zmiany dot. ustalenia granic gmin

Od 1 stycznia nastąpiły także zmiany dotyczące ustalenia granic gmin. Rada Ministrów zgodziła się, by w województwie lubelskim zmienić granice gminy Chełm, do której włączono dwa obszary – 31,5 ha i 43,98 ha terenów miasta Chełm. W województwie małopolskim do gminy Rytro weszło 1,40 ha sołectwa Młodów z gminy Piwniczna-Zdrój, a do tej gminy 1,22 ha terenu wsi Sucha Struga z gminy Rytro, a do gminy Niepołomice – 3,22 ha gminy Kłaj.

W województwie mazowieckim do gminy Zakrzew dołączono 1,63 ha Lasu Kapturskiego. Do Radomia trafiło natomiast 97,16 ha z gminy Jedlnia-Letnisko, 119,26 ha z gminy Kowala i 112,23 ha z gminy Jastrzębia.

W województwie pomorskim włączone do Słupska zostało 416,05 ha obrębu Bolesławice z gminy Kobylnica. Do Lęborka od nowego roku należy część terenów gminy Nowa Wieś Lęborska – 129,42 ha obrębu Małoszyce, 63,93 ha obrębu Kębłowo Nowowiejskie i 129,70 ha obrębu Nowa Wieś Lęborska. Z kolei do miasta Ustka z gminy Ustka trafiło 275,86 ha obrębu Przewłoka

W województwie śląskim miasto Radzionków zostało powiększone 0,51 ha kosztem miasta Piekary Śląskie z obrębu Piekary Wielkie.

Granice miast w województwie lubuskim

Rząd zmienił też granice miast w województwie lubuskim. Włączone do miasta Strzelce Krajeńskie od 1 stycznia zostało 33,62 ha obrębu Licheń należące wcześniej do gminy Strzelce Krajeńskie, a do miasta Zbąszynek 93,46 ha obrębu Kosieczyn z terenu gminy Zbąszynek.

Rząd rozpatruje wnioski samorządów w ciągu roku od dnia ich złożenia, nie później jednak niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana.

Zgoda samorządów na zmianę granic jest istotnym argumentem, który jest brany pod uwagę w procedurze rozpatrywania wniosków, ale nie jest warunkiem podjęcia decyzji przez Radę Ministrów, bo rząd nie jest związany opinią zainteresowanych samorządów ani wynikami konsultacji społecznych.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

