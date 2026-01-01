Strażacy interweniowali 775 razy w czasie sylwestrowej nocy. W pożarach zginęły dwie osoby. W Wieluniu ewakuowano 19 osób

Zdjęcie ilustracyjne; Państwowa Straż Pożarna / autor: KM PSP Gdańsk/X
Od północy do 6 rano w Sylwestra strażacy interweniowali 775 razy, w tym 546 w związku z pożarami” - poinformował PAP rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kierzkowski.

Rzecznik PSP przekazał, że większość interwencji związanych z gaszeniem ognia dotyczyła małych pożarów (540), w 50 przypadkach - w obiektach mieszkalnych.

Do poważniejszych pożarów doszło m.in. w Świnnej Porębie (woj. małopolskie), gdzie ogień objął budynek gospodarczy oraz częściowo dom jednorodzinny. Zginęła tam jedna osoba.

Ofiarę śmiertelną spowodował też pożar domu rodzinnego w Sarnach Wielkich (woj. opolskie).

W Wieleniu ewakuowano 19 osób

W Wieleniu (woj. wielkopolskie), gdzie pożar zajął poddasze hotelu, na czas działań ratowniczo-gaśniczych ewakuowano 19 osób.

PSP odnotowała też nocą 146 miejscowych zagrożeń; przeprowadzono 30 interwencji medycznych oraz 21 związanych ze zdarzeniami drogowymi.

Dodatkowo zanotowano 83 alarmy fałszywe, głównie w dobrej wierze oraz z instalacji wykrywania

— poinformował Karol Kierzkowski.

