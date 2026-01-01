Od dziś w Warszawie wejdzie w życie kolejny etap Strefy Czystego Transportu, który ograniczy wjazd starszych samochodów benzynowych i z silnikiem Diesla, przy jednoczesnym utrzymaniu wyjątków dla części mieszkańców stolicy.
Granice SCT nie zmienią się, wciąż będą prowadzić wzdłuż Al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskich, Trasy Łazienkowskiej, Al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatracznej oraz torów kolejowych wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej do Al. Prymasa Tysiąclecia.
Od nowego roku do SCT nie będą mogły wjechać pojazdy wyprodukowane przed 2000 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 26 lat) lub niespełniające normy Euro 3 – w przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym oraz wyprodukowane przed 2009 r. lub niespełniające normy Euro 5 – w przypadku pojazdów z silnikiem Diesla (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 17 lat).
Obostrzenia wciąż nie będą dotyczyć – pod warunkiem że pojazd był zarejestrowany przed 1 stycznia 2024 r. – mieszkańców stolicy płacących podatki w Warszawie oraz osób, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 roku
— poinformował Zarząd Dróg Miejskich. Tacy mieszkańcy muszą złożyć stosowny wniosek do ZDM, by zostać zwolnionymi z zakazu.
Pozostałe wyjątki dotyczą m.in. osób z niepełnosprawnościami czy służb.
Kierowcy nieobjęci żadnymi wyjątkami pojazdami niespełniającymi wymogów mogą wjeżdżać do strefy przez cztery dni w roku
— zaznaczył ZDM.
Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu grozi do 500 zł mandatu. Legalność wjazdu do strefy kontroluje straż miejska na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
SCT w Warszawie została wprowadzona 1 lipca 2024 r. i do końca grudnia tylko jeden kierowca został ukarany mandatem za zbyt wiele wjazdów do strefy autem do tego nieuprawnionym.
Drugi etap SCT będzie obowiązywał do końca 2027 r. W kolejnym etapie obostrzenia zaczną obowiązywać również zamieszkałych i płacących podatki w Warszawie.
Reguły SCT dotyczyć ich będą od stycznia 2028 r. – wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata.
Oznacza to, że za dwa lata do strefy nie będą mogły już wjeżdżać pojazdy z silnikiem benzynowym wyprodukowane przed 2005 r. lub niespełniające normy Euro 4 oraz pojazdy z silnikiem Diesla wyprodukowane przed 2014 r. lub niespełniające normy Euro 6.
Docelowo, od 1 stycznia 2032 r., do SCT nie wjadą auta benzynowe starsze niż 18 lat lub niespełniające normy Euro 6 oraz diesle starsze niż 12 lat lub niespełniające normy Euro 6d.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749581-strefa-czystego-transportu-w-warszawie-od-dzis-zmiany
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.