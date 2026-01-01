GDDKiA zapewnia: Rano wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Nocą pracowało ponad 1,3 tys. jednostek sprzętu

Na zdjęciu odśnieżanie drogi w okolicy wsi Kudypy pod Olsztynem 31 grudnia 2025 roku / autor: PAP/Tomasz Waszczuk
Na zdjęciu odśnieżanie drogi w okolicy wsi Kudypy pod Olsztynem 31 grudnia 2025 roku / autor: PAP/Tomasz Waszczuk

Rano wszystkie drogi krajowe są przejezdne - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nocą na drogach pracowało ponad 1,3 tys. jednostek sprzętu do zimowego utrzymania.

W komunikacie o stanie dróg na godz. 7 rano GDDKiA przekazała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, chociaż śnieg oraz śnieg z deszczem występuje na terenie całego kraju z wyjątkiem województw podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Drogowcy poinformowali również, że błoto pośniegowe i lokalna śliskość występuje na drogach kilku województw; są to: warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie, opolskie i podkarpackie. Zaapelowali też do kierowców o ostrożną jazdę.

Prognoza na dzień

GDDKiA przekazała, że dziś ma się utrzymywać duże i całkowite zachmurzenie. Miejscami mogą pojawić się opady śniegu, śniegu z deszczem, a w zachodniej połowie kraju początkowo również deszczu.

Na obszarze Wielkopolski, Opolszczyzny, a także w rejonie Kotliny Kłodzkiej rano możliwe są opady marznące powodujące gołoledź. We wschodniej połowie kraju oraz w rejonie Sudetów pokrywa śnieżna może urosnąć o około 5 cm, na północnym wschodzie miejscami do 8 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. Celsjusza na wschodzie, około 1 st. w centrum, do 2-3 st. na zachodzie oraz miejscami na południu kraju; nad morzem - do 4 stopni.

W czwartek wiatr ma być umiarkowany i dość silny, jedynie we wschodniej połowie kraju początkowo słaby, w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu okresami silny, od 35 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach do 120 km/h. Silny i porywisty wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.

