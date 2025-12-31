Premier Donald Tusk po godz. 16 na kolejnym posiedzeniem sztabu kryzysowego podkreślił, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi należy przyjmować warianty pesymistyczne. „Tak, tak. Ja domyślam się, że… Tylko na jakim kierunku, no?! Autostrada ma dwa kierunki” - denerwował się.
Zdajemy sobie sprawę, wynika to z naszych doświadczeń, że musimy, tak czy inaczej, przyjmować dla naszych wszystkich służb warianty pesymistyczne. Żeby w żaden sposób nie być zaskoczonym
— powiedział Tusk.
Podziękował wszystkim służbom za zaangażowanie.
Nigdy dosyć tej pracy i mobilizacji. Nikt nie może zostać sam. Zdaję sobie sprawę, że nie jest w ludzkiej mocy przeciwdziałać wszystkim konsekwencjom złej pogody, takiej jak śnieżyce i gołoledź
— zaznaczył.
Dodał, że nie może dojść do żadnego złego zdarzenia z tego względu, że „myśmy czegoś nie dopatrzyli”.
To musi być naszym przykazaniem numer jeden
— podkreślił.
Zaznaczył też, że może przedstawiciele służb mieli inne plany na noc sylwestrową, „ale służby państwowe nie świętują, kiedy jest taka sytuacja”.
Dziwne teorie Tuska
Donald Tusk popisał się także dosyć dziwną teorią na temat pociągów.
Ja zdaję sobie sprawę, że priorytetem oczywiście jest przejezdność pociągów, ale po co pociągi mają przejeżdżać, jeśli perony są praktycznie niedostępne dla ludzi?
— pytał.
Premier wściekał się ponadto, kiedy nie mógł dowiedzieć się, w którą stronę zablokowana jest autostrada A4 - w kierunku Niemiec, czy z Niemiec.
Ja rozumiem, że jeden pas autostrady A4 zablokowany? Od - do, znaczy?
— pytał.
Tak, ale w kierunku Zgorzelca od jakiej strony? Niemieckiej czy polskiej?
— nie ustępował, nie otrzymując odpowiedzi.
Tak, tak. Ja domyślam się, że… Tylko na jakim kierunku, no?! Autostrada ma dwa kierunki
— kontynuował.
Konieczny jest monitoring
Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński zaapelował do wojewodów o monitoring stanu dróg niższej kategorii, ilości śniegu na dachach oraz kontakt z dostawcami energii.
Podkreślił, że nie może dojść do tego, że drogi krajowe i wojewódzkie będą przejezdne, a na powiatowych i gminnych sytuacja będzie dramatyczna.
Na kolejnym posiedzeniu sztabu kryzysowego związanego z sytuacją pogodową, na którym obecny był premier Donald Tusk, szef MSWiA zwrócił się do wojewodów z prośbą o bardzo dokładne monitorowanie wszystkich zarządców dróg, nie tylko wojewódzkich, ale także dróg niższej kategorii.
Żeby nie pojawiła się sytuacja, że drogi krajowe, wojewódzkie będą przejezdne, natomiast na drogach klasy powiatowej i gminnej sytuacja będzie dramatyczna
— dodał.
Kierwiński zwrócił uwagę, że konieczny jest też monitoring ilości śniegu zalegającego na dachach budynków, głównie hal wielkopowierzchniowych i budynków użyteczności publicznej.
Poprosił też wojewodów o bieżący kontakt z dostawcami energii i firmami, które zajmują się infrastrukturą energetyczną, by monitorować sytuację dostaw prądu.
Żeby ewentualne przerwy w dostawie prądu były jak najlepiej zarządzane, jak najkrótsze
— podkreślił.
Interwencje strażaków
Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego Komendant Główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek poinformował, że do godz. 15.30 strażacy odnotowali 248 interwencji związanych z usuwaniem skutków złej pogody, najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim (140); to głównie złamane drzewa i konary drzew.
Dodał, że PSP zwiększyła stany osobowe we wtorek i środę w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz pomorskim. Poinformował, że w środę służbę pełni 5262 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W działaniach udział biorą również jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zdarzenia drogowe
Z kolei komendant główny policji gen. Marek Boroń poinformował, że od 30 grudnia zanotowano 261 zdarzeń drogowych, w tym 245 kolizji i 16 wypadków. Nie ma ofiar śmiertelnych.
Obecnie w woj. warmińsko-mazurskim zablokowane są: droga wojewódzka 544 na dwóch odcinkach Działdowo – Mława, droga wojewódzka 544 Lidzbark – Brodnica, droga wojewódzka 545 Działdowo – Nidzica, droga wojewódzka 604 – Młódki i droga wojewódzka 545 – Moczysko. W województwie pomorskim droga krajowa S7 – Glincz, zjazd na miejscowość Kościerzyna
— powiedział.
Poinformował, że na 117. kilometrze autostrady A4, licząc od Zgorzelca, doszło do zablokowania drogi przez około osiem aut, bo tir stanął tam w poprzek autostrady. Przekazał, że w pracę na drogach zaangażowanych jest 4300 policjantów. Podkreślił, że szczególny nacisk położony został na województwa zagrożone, czyli warmińsko-mazurskie i mazowieckie. Podał, że policjanci kontrolują także stan techniczny pojazdów.
Zapowiedział, że do działań 1 stycznia zaplanowanych zostało 7500 policjantów, w tym 2870 policjantów ruchu drogowego, a na 2 stycznia przygotowanych zostało 10 500 policjantów, z czego 4150 ruchu drogowego.
Sytuacja w Elblągu
Wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król przekazał, że jeśli chodzi o Elbląg, to sytuacja jest opanowana.
Nie ma jeszcze przejazdu na Wyspę Nowakowską, natomiast stany alarmowe opadają. Jest przesiąk na jednym wale, ale jest on monitorowany. Sytuacja jest opanowana
— podkreślił.
Zaznaczył, że nieprzejezdne są drogi wojewódzkie w powiatach nidzickim, ostródzkim i trochę w olsztyńskim, a w większości powiatów są wszystkie drogi drożne.
Poziom wody
Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski zaznaczył, że jeśli chodzi o cofkę w Świnoujściu i Trzebieży, to w Świnoujściu poziom wody opadł już poniżej stanów ostrzegawczych. W Trzebieży jest jeszcze kilka centymetrów stanu ostrzegawczego.
Nie ma niepokoju, woda opada
— dodał.
Przyznał, że zapowiedzi marznących opadów i silnego wiatru niepokoją służby wojewódzkie.
Ale zapowiadany jest pierwszy stopień i jesteśmy przygotowani
— dodał. Przekazał też, że wszystkie drogi na terenie województwa są przejezdne.
Podsumowanie
Premier Donald Tusk na posiedzeniu sztabu kryzysowego apelował o przyjmowanie „wariantów pesymistycznych” w związku z trudnymi warunkami pogodowymi i podkreślił konieczność pełnej mobilizacji służb, także w noc sylwestrową. Niektóre wypowiedzi premiera mogą świadczyć o jego zdenerwowaniu.
