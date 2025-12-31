Kolizje po opadach śniegu na Dolnym Śląsku! Doszło do zderzenia sześciu samochodów osobowych, ciężarówki i busa

Po zderzeniu ośmiu pojazdów przejezdny jest już jeden z dwóch pasów autostrady A4 w okolicach węzła Udanin, na nitce tej trasy w kierunku Zgorzelca / autor: Fratria
Po zderzeniu ośmiu pojazdów przejezdny jest już jeden z dwóch pasów autostrady A4 w okolicach węzła Udanin, na nitce tej trasy w kierunku Zgorzelca / autor: Fratria

Po zderzeniu ośmiu pojazdów przejezdny jest już jeden z dwóch pasów autostrady A4 w okolicach węzła Udanin, na nitce tej trasy w kierunku Zgorzelca – podała dolnośląska policja.

Do kolizji z udziałem sześciu samochodów osobowych, ciężarówki i busa doszło po godz. 15.00 między węzłami Budziszów i Udanin na nitce autostrady A4 w kierunku Zgorzelca. Nikt nie został ranny. Trasa w miejscu zdarzenia była całkowicie nieprzejezdna.

Po godz. 17.00 dolnośląska policja podała, że udało się usunąć z jezdni ciężarówkę, która brała udział w kolizji, i jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca jest już przejezdny.

Nadal nieprzejezdny jest jeden pas ruchu na A4 w okolicach węzła Udanin, ale w przeciwnym kierunku, w stronę Wrocławia. Tam zderzyły się trzy auta. Nikt nie odniósł obrażeń w tym zdarzeniu.

Do obu kolizji doszło po opadach śniegu.

Sytuacja pogodowa

Na Dolnym Śląsku spodziewane są marznące opady deszczu powodujące gołoledź, a w południowej części województwa również opady śniegu. Dla powiatów karkonoskiego, lubańskiego i lwóweckiego IMGW wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu pierwszego stopnia.

Podsumowanie

Na autostradzie A4 w rejonie węzła Udanin doszło do dwóch kolizji po opadach śniegu. IMGW ostrzega przed gołoledzią i intensywnymi opadami śniegu na Dolnym Śląsku.

Adrian Siwek/PAP

