Po zderzeniu ośmiu pojazdów przejezdny jest już jeden z dwóch pasów autostrady A4 w okolicach węzła Udanin, na nitce tej trasy w kierunku Zgorzelca – podała dolnośląska policja.
Do kolizji z udziałem sześciu samochodów osobowych, ciężarówki i busa doszło po godz. 15.00 między węzłami Budziszów i Udanin na nitce autostrady A4 w kierunku Zgorzelca. Nikt nie został ranny. Trasa w miejscu zdarzenia była całkowicie nieprzejezdna.
Po godz. 17.00 dolnośląska policja podała, że udało się usunąć z jezdni ciężarówkę, która brała udział w kolizji, i jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca jest już przejezdny.
Nadal nieprzejezdny jest jeden pas ruchu na A4 w okolicach węzła Udanin, ale w przeciwnym kierunku, w stronę Wrocławia. Tam zderzyły się trzy auta. Nikt nie odniósł obrażeń w tym zdarzeniu.
Do obu kolizji doszło po opadach śniegu.
Sytuacja pogodowa
Na Dolnym Śląsku spodziewane są marznące opady deszczu powodujące gołoledź, a w południowej części województwa również opady śniegu. Dla powiatów karkonoskiego, lubańskiego i lwóweckiego IMGW wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu pierwszego stopnia.
Podsumowanie
Na autostradzie A4 w rejonie węzła Udanin doszło do dwóch kolizji po opadach śniegu. IMGW ostrzega przed gołoledzią i intensywnymi opadami śniegu na Dolnym Śląsku.
CZYTAJ TAKŻE:
— Atak zimy w Warszawie! Na stołeczne ulice wyjechało 170 pługoposypywarek, które walczą ze skutkami śnieżycy
— Ponad 5 tys. odbiorców zostało bez prądu! Ogromna awaria w woj. warmińsko-mazurskim. Wszystko przez nagły atak zimy
— TYLKO U NAS. Relacja kierowcy, który od 6 rano tkwi w ogromnym korku! „Ujechaliśmy półtora kilometra w kierunku Mławy”
— Polska sparaliżowana przez intensywne opady śniegu! Horror kierowców, nie lepiej na kolei i w ruchu lotniczym. „Samochody grzęzną”
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749557-kolizje-po-opadach-sniegu-na-dolnym-slasku
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.